Olpe: Große Vorfreude auf den Schützenball

Olpe. Für viele ist der Auftakt ins Schützenjahr ein Pflichttermin. In diesem Jahr sorgen die Musiker aus Frenkhausen für den konzertanten Teil.

Für viele Ölper ist es der zweitwichtigste Termin gleich nach dem Olper Schützenfest: der alljährliche Schützenball. „Nach einem großartigen Schützenjahr“, so heißt es in der Mitteilung des St.-Sebastianus-Schützenvereins, werde nun am 14. Januar besagter Ball gemeinsam mit Königspaar Gabriel und Astrid Hochstein in der Stadthalle gefeiert. Für den konzertanten Teil des Abends wurde der Musikverein aus dem benachbarten Frenkhausen unter der Leitung von Dirigent Patrick Müller verpflichtet. Im Anschluss wird dessen Band „tanzbar!“ dem Schützenvolk mit ihrem breiten Repertoire einheizen. „Bereits jetzt fiebern alle Schützenballbegeisterten dem Highlight des Abends entgegen: dem Einmarsch unseres Königspaares Gabriel und Astrid Hochstein“, ist der Einladung der Schützen die Vorfreude zu entnehmen. Mit Spannung erwarte das Publikum die Ansprachen der Majestät sowie von Major Peter Liese.

Der Schützenball beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist eine Stunde vorher. Traditionsgemäß findet der Kartenvorverkauf eine Woche vor dem Schützenball, am Samstag, 7. Januar, im Speisesaal auf dem Schützenplatz statt. Einlass ist ab 8 Uhr, der offizielle Verkauf der Karten startet um 11 Uhr.

70 Instrumentalisten

Herzstück des Musikvereins Frenkhausen ist dessen großes Blasorchester. Zurzeit gehören dem Ensemble 70 Instrumentalisten an, deren musikalische Leitung Patrick Müller im Frühjahr 2015 übernommen hat. Auch das traditionelle Frühjahrskonzert des Vereins, erster Höhepunkt eines jeden Jahres, findet in der Olper Stadthalle statt. Auf dem Konzertprogramm zum Schützenball steht unter anderem der Preußische Präsentiermarsch, der Marsch „Waidmannsheil“, der Bayrische Defiliermarsch und selbstverständlich der Olper Schützenmarsch. Auch Rock- und Pophits werden zu hören sein, so ein Medley der größten Hits von Whitney Houston oder „Proud Mary“.

In Maastricht studiert

Dirigent Patrick Müller hat an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf Orchestermusik und künstlerische Instrumentalbildung studiert. Nach der Beendigung der Dienstzeit studierte Patrick Müller im Studiengang „Dirigieren“ am Musikkonservatorium Maastricht bei Prof. Jan Cober. Parallel zum Studium begann er im Jahr 2015 das Referendariat für Lehramt in NRW, dessen Abschluss im Rahmen des 2. Staatsexamen im Oktober 2017 erfolgt ist. Patrick Müller ist als Dozent bei Orchester-, Instrumental- und Big-Band-Workshops tätig und leitet seit 2011 das große symphonische Blasorchester der Meggener Knappenkapelle.

Die Band „tanzbar!“ entstand aus der seit fast 40 Jahren bestehenden Tanzmusik des Musikvereins Frenkhausen. Aktuell sind es zwölf Musiker an Rhythmus- und Blasinstrumenten sowie zwei Sänger und zwei Sängerinnen. Das breitgefächerte Repertoire der Band bietet einen bunten Mix aus Schlager, Rock und Pop der 1970er-Jahre bis heute. Dabei, betont der Musikverein, werde jeder Ton von „tanzbar!“ live gespielt.

