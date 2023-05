Olpe: Hella Pelz gibt den „Warenkorb“ in neue Hände

Olpe. Die langjährige Leiterin des Führungsteams wurde im feierlichen Rahmen verabschiedet. Ihre Nachfolge teilen sich zwei Frauen.

Abschied nehmen hieß es am Donnerstag bei der ökumenischen Initiative „Warenkorb“: Nach vielen Jahren enormen Einsatzes gab Hella Pelz die Führung des Leitungsteams in neue Hände. Seit 2004 ist die Wendenerin beim „Warenkorb“ aktiv, zunächst als Helferin, seinerzeit noch im Keller des Evangelischen Gemeindehauses. Sie begleitete alle Umzüge: zunächst ins Haus Martinstraße 45, das ehemalige Autohaus, dann in den alten Bahnhof und zuletzt ins einstige „SiBO“-Musterhaus, in dem der „Warenkorb“, inzwischen der bundesweiten Initiative „Tafel“ angeschlossen, bis heute gemeinsam mit der Möbelbörse und der Kleiderkammer einen Dreiklang der Hilfe für bedürftige Menschen bildet.

Ein großer Teil des Helferteams der drei Einrichtungen war gekommen, dazu Pfarrer Wolfgang Weiß und Kirchmeisterin Doris Thieme von der Evangelischen Kirchengemeinde, die die juristische Trägerschaft der ökumenischen Initiative ausübt, und mehrere ehemalige Helferinnen und Helfer, die der langjährigen Verantwortungsträgerin Dank sagen wollten. Bei Kaffee, Sekt und belegten Brötchen kam schnell ein lockerer Austausch über die vielen Jahre voller Engagement, Erlebnisse, aber auch Enttäusschungen und Rückschläge zustande.

Pfarrer Weiß erklärte, trotz des Abschieds sei es ein schöner Tag, denn einerseits gelte es, Hella Pelz Danke zu sagen für ihren langjährigen und enormen Einsatz, und andererseits gehe es weiter, was Grund zur Freude sei. Er ließ das Lied „Viel Glück und viel Segen“ für Hella Pelz anstimmen. Lieselotte Harnischmacher, langjährige Weggefährtin von Hella Pelz, warf einen Blick zurück auf die Jahre seit 2010. Insbesondere erinnerte sie sich an den Tag der Einweihung der ersten eigenen Unterkunft des „Warenkorbs“ an der Martinstraße: Der Dezembertag sei so verschneit gewesen, dass just zur Eröffnung Hella Pelz, auf die sonst stets Verlass gewesen sei, im Stau stecken blieb. Für die Caritas-Konferenzen als Kooperationspartner der evangelischen Kirchengemeinde sprach Cornelia Heider herzliche Worte des Dankes an Hella Pelz aus, und Doris Thieme tat Gleiches im Namen des Presbyteriums. Hella Pelz’ Abschiedsworte fielen kurz aus: Sie betonte, dass die vielen Jahre ohne ein hervorragendes Team nicht möglich gewesen seien. „Ich hatte immer eure Unterstützung“, bedankte sie sich bei den vielen Weggefährtinnen und -gefährten.

Ihre Nachfolge übernehmen zwei Frauen: einerseits Marianne Ebert, andererseits Gerlinde Dierig, wobei eine verstärkt die Organisation, die andere vorrangig die Finanzen regeln wird. Im Rückblick erinnert sich Hella Pelz an die schwierigen Anfänge im evangelischen Gemeindehaus, wo der „Warenkorb“ keine eigenen Räume hatte, sondern nach der Warenausgabe stets alles rückbauen musste. Die starken Flüchtlingsströme seien Herausforderungen für den „Warenkorb“ gewesen, ebenso die Corona-Pandemie, die die Ausgabe extrem erschwerte. Doch alle wurden gemeistert, und außer viel erfüllender Arbeit sei das Miteinander im Team, das auch durch Ausflüge und Feiern gestärkt wurde, stets eine Motivation gewesen, weiterzumachen.

Derzeit versorgt der „Warenkorb“ über 1000 bedürftige Menschen aus Olpe, Wenden und Drolshagen mit Lebensmitteln.

