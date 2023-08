Olpe: Hochkarätige Künstler kommen zum Tag am See

Local Hereos sowie Musiker von überregionalem und internationalem Rang geben sich ein Stelldichein am Biggesee. Auf viele Besucher freut sich der Club 574 zum Festival "Tag am See" in Kirchesohl. Unser Foto zeigt (v.l.): Martin Piroth von Piroth Drums, Michael Hunold und Ursula Eichert vom Club 574, Nina Graeve von der Sparkasse Olpe -Drolshagen-Wenden und Stefan Lamers von Bigge Elements.