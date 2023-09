German Hornsound – das berühmte Quartett ist zu Gast in der Olper Stadthalle am Donnerstag, 21. September, 20 Uhr.

Konzert Olpe: Hörner erklingen zur „Primetime in der Wolfsschlucht“

Olpe. Das Hornquartett „German Hornsound“ ist zu Gast in der Olper Stadthalle am Donnerstag, 21. September. Die WP verlost Karten für das Konzert.

Das Hornquartett „German Hornsound“ hat sich in den letzten 13 Jahren einen internationalen Ruf erster Klasse erspielt. Mit neuen Konzertformaten und kreativen Programmen debütierte das Ensemble bei nahezu allen deutschsprachigen Musikfestivals und ist nun zu Gast in der Olper Stadthalle am Donnerstag, 21. September, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Die WP verlost 3 mal 2 Karten für das Konzert (siehe unten).

+++ Lesen Sie hier: Wer wird die neue WP-Schützenkönigin 2023 im Kreis Olpe? +++

Das Quartett präsentiert sein neues Programm „Primetime in der Wolfsschlucht: 200 Jahre Freischütz“, mit dem sie eine Oper auf die Kammermusikbühne bringen. Das Hornquartett wagt dieses Experiment nun schon zum zweiten Mal. Nach der überaus erfolgreichen Produktion „Siegfried und Violetta“ zum 200. Geburtstag der Operngenies Richard Wagner und Giuseppe Verdi bringen die vier jungen Hornisten nun Carl Maria von Webers romantische Oper „Der Freischütz“ auf die Bühne.

Musikalische Highlights versprochen

„German Hornsound hat sich im vergangenen Jahrzehnt international einen Namen gemacht. Insbesondere in unserer Region, die von und mit symphonischer Blasmusik lebt, wird dieses Konzert ein besonderes Highlight sein“, freut sich Klarissa Hoffmann, Leiterin des Amts Stadtmarketing und Kultur der Kreisstadt Olpe besonders auf dieses Programm im Rahmen des Olper Kultursommers. Musikalisch präsentiert „German Hornsound“ neben vielen Auszügen aus Webers „Der Freischütz“ Werke von W. A. Mozart, J. Haydn, G. Rossini, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, F. Schubert, J. Brahms, R. Wagner und vielen mehr.

+++ Das könnte Sie interessieren: Hohe Standgebühr: Eisdiele Pa Perla schließt beim Stadtfest +++

Lassen Sie sich entführen in die Welt der Romantik, der Nacht und des Geheimnisvollen, immer garniert mit einer erfrischenden Prise Selbstironie. Erleben Sie musikalische Highlights in der nie dagewesenen Interpretation von vier Hornisten. Erfahren Sie Schmankerl und Anekdoten aus dem Leben eines Musikers und seiner Zeit. Lachen Sie mit C.M.v. Weber und „German Hornsound“, wenn sich Wagner und Brahms gegenseitig um den Gewinn des Quizduells battlen. Tickets bei Stadtmarketing und Kultur, Westfälische Str. 11, Rathaus Olpe, Reisebüro Harnischmacher, Martinstr. 11, unter www.olpe.de, 02761/831299 oder 831900.

Die Westfalenpost verlost 3 mal 2 Karten für das Konzert. Teilnahme bis 16. September unter www.wp.de/hornsound. Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder kostenfrei hier: 0800/804 3333.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe