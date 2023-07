Olpe: Hohe Auszeichnung für Brigitte Nordalm

Kreis Olpe. Ihr Einsatz für andere wurde vom Bundespräsidenten gewürdigt. Die pensionierte Lehrerin war unter anderem aktiv für „Frauen helfen Frauen“.

Landrat Theo Melcher hat am Montag der pensionierten Lehrerin Brigitte Nordalm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland angeheftet, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihr verliehen hat. Wenige Tage vor ihrem 79. Geburtstag erhielt die in Hamm geborene Wahl-Olperin die Auszeichnung in Anerkennung ihres jahrzehntelangen Engagements im Bereich der Frauenrechte.

+++ Lesen Sie auch: Wachwechsel im Olper Forstamt +++

Bereits in frühen Jahren organisierte Brigitte Nordalm in der damaligen Konrad-Adenauer-Hauptschule Wenden Hilfsprojekte verschiedenster Art. Diese Hilfsprojekte im Ausland wurden unter anderem durch den von 1990 bis 2002 jährlich stattfindenden Sponsorenwandertag finanziell unterstützt, an dessen Organisation sie maßgeblich beteiligt war. Das Ometepe-Projekt in Nicaragua lag ihr besonders am Herzen. Sie reiste auf eigene Kosten nach Mittelamerika und überzeugte sich vor Ort von den Fortschritten und berichtete nach ihrer Rückkehr Schülern, Eltern und Lehrer in der Heimat davon.

Seit 1994 engagierte sich Brigitte Nordalm für den Verein „Frauen helfen Frauen“. Bereits kurz nach ihrem Beitritt wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Da es zu diesem Zeitpunkt in der Region noch kein Frauenhaus gab, beriet sie gemeinsam mit anderen Frauen des Vereins ehrenamtlich telefonisch von Gewalt betroffene Frauen und half diesen ganz praktisch, aus ihren Situationen herauszukommen.

Für das damalige Ziel des Vereins, ein Frauenhaus zu errichten, setzte sich Brigitte Nordalm mit beachtlichem Engagement und gegen große Widerstände ein. Sie suchte nach einer geeigneten Immobilie, führte über viele Stunden Telefonate und nahm Besichtigungen vor. Als 1995 endlich ein geeignetes Haus gefunden war, verfasste sie Spendenaufrufe, organisierte im Wesentlichen die Renovierung und half dabei tatkräftig mit. Auch an der Durchsicht der gespendeten Möbel und Kleidung war sie aktiv beteiligt. Bei der Einstellung von Personal für das Frauenhaus sichtete sie gemeinsam mit anderen Vorstandsmitgliedern die Bewerbungsunterlagen, war bei Vorstellungsgesprächen zugegen und half bei der Erstellung der Arbeitsverträge.

Um die Führung des Frauenhauses finanziell sicherzustellen, sammelte sie immer wieder Spenden und blieb im Austausch mit den Sozialämtern, damit die Auszahlung der Tagesmietsätze pünktlich erfolgte.

1994 wurde sie beratendes Mitglied des Sozial- und Gesundheitsausschusses im Kreis Olpe, in dem sie das Mandat für den Paritätischen Wohlfahrtsverband wahrnahm. Das ergab sich aus ihrer assoziierten Mitgliedschaft im Kreisgruppenvorstand der Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein/Olpe. Im Ausschuss setzte sie sich bis zu ihrem Ausscheiden im Oktober 2020 mit großem Engagement für die Interessen des Vereins „Frauen helfen Frauen“ ein und erwirkte unter anderem eine jährliche finanzielle Unterstützung durch den Kreis.

Nachdem sie 1998 ihr zeitintensives Amt als Vorsitzende des Vereins vorläufig beendet hatte, nahm sie 2003 ihre aktive Arbeit für den Verein wieder auf. Auf ihre Initiative wurde ein Beirat gegründet, dessen Vorsitz sie übernahm und bis 2019 beibehielt. Brigitte Nordalm, verheiratet und Mutter eines Sohnes und einer Tochter, hat, so Landrat Melcher, „über Jahrzehnte viel Zeit und Herzblut investiert, um Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen waren, eine sichere Perspektive zu geben“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe