Olpe: Jan Wichterich soll den SPD-Kreisverband führen

Olpe/Kreis Olpe. Die SPD in der Kreisstadt hat Jan Wichterich für die Neuwahl des Kreisverbandsvorsitzenden nominiert.

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Olpe hat Jan Wichterich einstimmig für die Kandidatur des SPD-Kreisverbandsvorsitzenden nominiert. Der 36-jährige Olper, der bereits im vergangenen Jahr als Bürgermeisterkandidat in der Kreisstadt angetreten war, ist somit der erste offizielle Bewerber um dieses Amt. Der amtierende Kreisverbandsvorsitzende Robert Kirchner-Quehl aus Wenden werde bei der kommenden Vorstandswahl im Frühling nicht mehr antreten, so die SPD Ol

„Für uns ist Jan Wichterich der richtige Kandidat für den Vorsitz der SPD im Kreis Olpe. Er ist engagiert und setzt sich für die Menschen unermüdlich ein. In den letzten Jahren hat er bereits einiges an Durchhaltevermögen bewiesen und unsere sozialdemokratischen Werte im Kreis Olpe vertreten“, so die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Christin-Marie Stamm.

Der Sozialdemokrat Jan Wichterich freut sich auf seine Kandidatur: „In den nächsten Monaten hat die SPD viel Arbeit vor der Brust, denn es steht u. a. die Bundestagswahl im September an. Es ist wichtig mit einer starken und geschlossenen SPD im Kreis Olpe die zukünftigen Herausforderungen anzupacken. Gemeinsam mit den SPD-Ortsvereinen möchte ich diese Aufgaben bewältigen.“