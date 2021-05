Olpe: Johannes Hammer zum Pfarrer in St. Martinus ernannt

Olpe/Paderborn. Johannes Hammer ist jetzt offiziell neuer Pfarrer der Martinus-Gemeinde Olpe. Damit leitet er einen der größten Pastoralen Räume im Erzbistum.

Prälat Thomas Dornseifer, stellvertretender Generalvikar des Paderborner Erzbischofs, hat am Mittwoch in der Krypta des Paderborner Domes Johannes Hammer als neuen Pfarrer der Pfarrei St. Martinus in Olpe installiert. Der gebürtiger Attendorner, der bisher den Pastoralverbund Iserlohn geleitet hat, hat damit seine neue Pfarrstelle angetreten. Er übernimmt damit die Leitung der Pastoralverbünde Olpe und Kirchspiel Drolshagen sowie der Pfarrgemeinden dieser Pastoralverbünde. Sein Vorgänger Clemens Steiling geht in den Ruhestand.

Johannes Hammer wurde 1991 zum Priester geweiht. Sein Weg führte ihn von Iserlohn über Dortmund und Menden zurück nach Iserlohn, wo er seit 2014 den Pastoralverbund Iserlohn leitete. Von Juli 2016 bis Februar 2021 war er zudem Dechant des Dekanates Märkisches Sauerland. Nun wechselt er mit seiner neuen Pfarrstelle in Olpe zurück in sein Heimatdekanat Südsauerland. Einige Familienangehörige hatten Johannes Hammer zur Pfarrerinstallierung nach Paderborn begleitet.

Durch Aufsetzen seines Biretts installierte der stellvertretende Generalvikar Prälat Thomas Dornseifer Johannes Hammer als neuen Pfarrer der Pfarrei St. Martinus in Olpe. Foto: Maria Aßhauer/Erzbistum Paderborn / WP

Traditionell findet die Einführung in das Amt eines Pfarrers einer Gemeinde im Erzbistum Paderborn am Grab des heiligen Liborius in der Krypta des Paderborner Domes statt – „ein guter und richtiger Startpunkt für eine neue Pfarrstelle“, sagte Prälat Thomas Dornseifer zum Auftakt der gottesdienstlichen Feier. Jesus mache auch in schwierigen Situationen Mut, den Weg im Glauben weiterzugehen. „Gott vollendet unser Wirken als Priester“, so der stellvertretende Generalvikar des Paderborner Erzbischofs.

Evangelium ins Zentrum setzen

Pfarrer Johannes Hammer hat einen der größten Pastoralen Räume im Erzbistum Paderborn übernommen. Es gebe in den Pastoralen Räumen aktuell viele belastende und herausfordernde Situationen, machte Prälat Dornseifer deutlich. „In diese Situation sendet Jesus uns als Priester. Er gibt uns Mut, auch Neues zu wagen.“

Der Leiter des Bereichs Pastorales Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn fasste abschließend zusammen: „Unsere Kirche, zu der alle Getauften gehören, erlebt momentan eine schwere Zeit. Wir müssen die Frohe Botschaft Jesu ins Zentrum stellen und sie nicht neu interpretieren, aber immer wieder neu übersetzen.“

Als fester Bestandteil der Pfarrerinstallierung sprach Pfarrer Johannes Hammer im Anschluss an die Ansprache von Prälat Thomas Dornseifer das Glaubensbekenntnis und legte seinen Eid ab: Er versprach, in den ihm übertragenen Pfarrgemeinden den Gottesdienst zu feiern und die Sakramente zu spenden. Mit den abschließenden Worten „indem ich Ihnen mein Birett aufsetze, übertrage ich Ihnen das Amt des Pfarrers dieser Gemeinde mit allen Pflichten und Rechten“, installierte Prälat Dornseifer als stellvertretender Generalvikar den neuen Pfarrer offiziell.

