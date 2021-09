Olpe: Junge Autofahrer zu schnell – Führerschein weg

Die Polizei hat in Olpe zwei junge Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die deutlich zu schnell unterwegs waren.

Olpe. Zwei junge Autofahrer müssen ihren Führerschein abgeben, weil sie zu schnell unterwegs waren. Die Polizei erwischte sie bei Verkehrskontrollen.

Zwei junge Autofahrer müssen nach Geschwindigkeitsverstößen in Olpe am Wochenende ihren Führerschein für einen Monat abgeben. Außerdem erhalten sie nach Polizeiangaben jeweils zwei Punkte in Flensburg, wie die Polizei mitteilte.

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 18 Jahre alter Fahrer aus Drolshagen auf der Straße In der Trift erwischt, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und vielfachem Benutzen der Lichthupe zu einem vorausfahrenden Wagen aufschloss. Die Polizei stellte in dem 50er-Bereich eine Tempo-Überschreitung um 35 Kilometer pro Stunde fest.

Am späten Sonntagabend wurde eine 21-Jährige aus Olpe im Baustellenbereich der Bruchstraße erwischt, als sie mit ihrem Auto 47 km/h zu schnell unterwegs war.

Die Polizei hatte am Wochenende verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Damit waren sie Beschwerden von Anwohnern nachgekommen.

