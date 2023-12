Olpe: Junge Bäckerin gewinnt „Backwaren Designpreis 2023“

Olpe Hopfig-herbes Brot von Meisterschülerin Ann-Sophie Sommer gewinnt den zweiten Preis beim Kreativwettbewerb der Bäckerfachschule Olpe.

Schon die Namen der leckeren Backerzeugnisse zergehen auf der Zunge: Der goldgelbe Genuss, Sfogliatelle, Crispy Christmas Cone oder Tropische Dinkel-Apfelkruste, so heißen die Leckereien, die die angehenden Meisterschüler an der Ersten Deutschen Bäckerfachschule in Olpe im Rahmen des Kreativwettbewerbs „Olper Backwaren Designpreis“ aus dem Backofen zauberten.

Mit dabei – quasi als Lokalmatadorin Ann-Sophie Sommer, die die Farben aus dem Kreis Olpe vertrat - und das sehr erfolgreich. Mit ihrer „Dellmann Kruste“, ein Urgetreidebrot mit saftigen Beeren und hopfig-herben Pale Ale (Bier) von Dellmann‘s Bräu, einer kleinen Privatbrauerei aus dem Bergischen Land, im goldenen Sesammantel, erreichte sie den zweiten Platz.

Es lagen nur wenige Punkte zwischen den Platzierungen. Wir gratulieren allen zu den hervorragenden Leistungen. Christian Bertelsbeck, Schulleiter

Zum 39. Mal wurde der Kreativwettbewerb „Olper Backwarendesignpreis“ ausgetragen. Acht junge Männer und drei junge Damen stellten sich neben den Herausforderungen des anspruchsvollen Meisterkurses dieser freiwilligen Aufgabe. „Das Bäckerhandwerk braucht kreative Spitzenleute. Mit dem Meisterkurs in Olpe und der Teilnahme am Backwaren Designpreis sind sie auf dem Weg nach oben in verantwortliche Positionen im modernen Bäckerhandwerk“, erklären die beiden Schulleiter Christian Bertelsbeck und Wolfgang Vollmer. Ihr Fazit nach dem Wettbewerb: „Die Ideen und deren Umsetzungen waren innovativ und beeindruckend.“

Die Jury nahm die „Designstücke“ haargenau unter die Lupe: Die Bewertung unterlag einer fachkundigen Jury aus dem Bäckerhandwerk. Dabei ging es nicht nur um das Aussehen. Je zu 40 Prozent flossen die Entwicklung eines neuen Produkts (Rezeptgestaltung) und die Formulierung eines flankierenden Marketingkonzepts einschließlich der entsprechenden Werbemittel in die Wertung ein. Mit je zehn Prozent wurde die Idee an sich sowie die Berechnung der Nährwerte und die Kalkulation bewertet.

Für die Prüfer war es eine schwierige Aufgabe, die Siegerinnen und Sieger zu ermitteln. „Es lagen nur wenige Punkte zwischen den Platzierungen. Wir gratulieren allen zu den hervorragenden Leistungen“, so die Schulleitung. Am Ende hatte Jendrick Wensing mit seiner Tropischen Dinkel-Apfelkruste die Nase vorn, ein Dinkelbrot mit Apfel, Cashewkernen und Honig, gefolgt von Ann-Sophie Sommer und Katharina Stolz mit ihrer Dellmann Kruste. Platz 3 ging an Mert Akbulut und Joern Spasov für ihre Sfogliatelle, eine italienische Gebäckspezialität aus Neapel. Die Textur aus hauchdünnen Blätterteig-Schichten in Kontrast zu einer „Crema Venezia“ ließen auch der Jury das Wasser im Munde zusammenlaufen.

