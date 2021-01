Olpe: Junger Mann soll Mädchen (13) und Frau belästigt haben

Olpe. Ein 20-Jähriger soll ein Mädchen und eine Frau in Olpe auf offener Straße angesprochen und belästigt haben. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache.

Ein 20 Jahre alter Mann soll in Olpe ein Mädchen und eine Frau angesprochen und belästigt haben. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Gefährderansprache wurde er wieder freigelassen, berichtet die Polizei Olpe am Donnerstag.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zunächst soll er eine 13-Jährige am Dienstag gegen 17.40 Uhr an der Treppe zwischen Musikschule und Parkhaus am alten Lyzeum angesprochen haben. Er machte ihr Komplimente und fragte nach ihrer Handynummer und einem Snapchat-Kontakt. Da sich das Mädchen unwohl fühlte, gab sie dem Mann eine erfundene Snapchat-Adresse. Daraufhin verabschiedete er sich und das Mädchen ging nach Hause.

Am Mittwoch wurde der Polizei gegen 13.40 Uhr dann ein weiterer Vorfall gemeldet: Eine 34-Jährige berichtete, dass sie auf dem Verbindungsweg zwischen der Stellwerkstraße und der Mühlenstraße von einem Unbekannten angesprochen und am Arm festgehalten wurde. Sie konnte sich dem Griff wieder entziehen und lief davon. Die Täterbeschreibung passte zu der vom Vortag.

Die Polizei leitete erneut eine Fahndung ein und war mit Streifen verstärkt in dem Bereich unterwegs. Schließlich trafen Beamte den 20-Jährigen an, der wegen der Beschreibung als Verdächtiger in Frage kam. Auf der Wache gab er schließlich zu, die Betroffenen angesprochen zu haben.

Einen Zusammenhang mit der Vergewaltigung am Montagmorgen im Bereich In der Trift schließt die Polizei aus.