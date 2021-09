Olpe: Kassenhäuschen des Verkehrsübungsparks geplündert

Griesemert. Unbekannte Täter stiegen in das Kassenhäuschen des Verkehrsübungsparks in Olpe ein. Die Kripo ermittelt.

In der Nacht zum Mittwoch (29. September) um 1 Uhr sind Unbekannte in das Kassenhäuschen des Verkehrsübungsplatzes im Daimlerweg auf der Griesemert in Olpe eingedrungen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter mit Gewalt eines der Fenster öffnete und sich so Zugang zu dem Häuschen verschaffte. Er durchsuchte die Räume und entwendete eine geringe Menge an Bargeld. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

