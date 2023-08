Olpe: Keine Frauenparkplätze und keine Notfalltaste

Roger Zwiehoff, Regionalbeauftragter des Auto Clubs Europa (Zweiter von rechts) nahm am Freitag in Olpe den Park and Ride-Parkplatz und das Umfeld unter die Lupe. Mit dabei waren: (von links) SPD-Landtagsabgeordnete Christin-Marie Stamm, Volker Reichel, Fraktionsvorsitzender der SPD Olpe, Rainer Jung (ACE), Bernd Banschkus, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, und Kunibert Breuer (ACE).