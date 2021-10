Olpe: Kleinbus mit Schülern kracht in abbiegendes Auto

Olpe. Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen in Olpe einen Kleinbus übersehen, mit dem Kinder zur Schule gebracht wurden. Es gab zwei Verletzte.

Zwei Frauen sind bereits am Freitag bei einem Unfall in Olpe verletzt worden, in den auch ein mit Schülern besetzter Kleinbus verwickelt war. Wie die Polizei erst am Montag berichtete, übersah eine 67-Jährige, die von der Oberveischeder Straße nach links auf die B 55 abbiegen wollte, den Kleinbus. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Die 67-Jährige und die Fahrerin (57) des Kleinbusses wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Kinder blieben unverletzt.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

