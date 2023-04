Olpe: Kreisstraße 6 wird wieder für den Verkehr freigegeben

Altenkleusheim/Rhonard. Seit Februar war die Kreisstraße 6 zwischen Rhonard und der B 54 bei Altenkleusheim gesperrt. Doch jetzt wird die Straße wieder freigegeben.

Am Mittwochmorgen, 26. April 2023, wird die Kreisstraße 6 wieder für den Verkehr freigegeben. Die K 6 war seit dem 28. Februar 2023 zwischen der Ortschaft Rhonard und der Einmündung Bundesstraße 54 bei Altenkleusheim voll gesperrt, weil sie im Auftrag der Kreiswerke Olpe erneuert wurde.

Bei dieser grundhaften Erneuerung wurde die ehemalige Asphaltdecke abgetragen und durch neue Schichten ersetzt. Außerdem legte die beauftragte Firma Straßen- und Tiefbau aus Kirchhundem die Bankette sowie Bord- und Entwässerungsanlagen neu an. Am Verlauf und an der Straßenbreite änderte sich nichts.

Auf dem wieder freigegebenen Streckenabschnitt, der vielen Verkehrsteilnehmern als „Abkürzung“ von und nach Olpe dient, gilt vorerst eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, weil noch Leit- und Schutzeinrichtungen an den Straßenrändern fehlen. Die Fahrbahnmarkierungen können aus technischen Gründen ebenfalls erst später auf den frischen Asphalt aufgetragen werden.

