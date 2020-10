Olpe: Kreisverkehr Martinstraße ab nächster Woche gesperrt

Olpe. Wegen Bauarbeiten wird nächste Woche der Kreisverkehr an der Martinstraße in Olpe gesperrt. Autofahrer werden großzügig umgeleitet.

In der kommenden Woche müssen sich Autofahrer in der Innenstadt von Olpe auf Umwege einstellen. Denn ab Montag, 12. Oktober, wird der Kreisverkehr in der Martinstraße, der an die Pannenklöpperstraße grenzt, gesperrt. Die Sperrung gilt für den gesamten Verkehr und wird voraussichtlich bis Samstag, 17. Oktober, gelten.

Seit Juli komplett gesperrt

Im Zuge der umfassenden Straßenarbeiten in der Pannenklöpperstraße soll in der nächsten Woche – gleichzeitig die erste Ferienwoche – auch der Kreisverkehr erneuert werden. Die Pannenklöpperstraße ist bereits seit Anfang Juli ab dem Kreisverkehr Martinstraße bis zur Felmicke vollständig gesperrt. Hier wird nicht nur die Straße bis zur Einfahrt Bleichewiese/Stadthalle komplett ausgebaut, sondern auch die Gehwege werden in Teilbereichen erneuert. Außerdem werden zusätzliche Parkstreifen errichtet, die sich baulich von der Fahrbahn und dem Gehweg absetzen. Ursprünglich rechnete die Stadt Olpe hier mit einer Sperrung bis zum 24. September, diese soll jetzt aber bis Ende Oktober gelten.

Im Rahmen der Erneuerung des Kreisverkehres an der Martinstraße wird der Verkehr umgeleitet. Autofahrer können dann über die parallel gelegene Kolpingstraße fahren. „Das machen ohnehin schon viele, wenn sich der Verkehr auf der Martinstraße staut“, sagt Silke Albus vom Hauptamt der Stadt Olpe. „Und in den Ferien ist dort erfahrungsgemäß ein geringeres Verkehrsaufkommen“, so Albus weiter. Sowohl die Grundschule Olpe als auch die St. Franziskusschule sind an der Kolpingstraße gelegen. Wenn in der nächsten Woche die zweiwöchigen Herbstferien beginnen, ist die Kolpingstraße weniger stark frequentiert, sodass eine Umleitung hierüber „durchaus Sinn macht“, erklärt Albus. Auch der Öffentliche Personennahverkehr – sprich die Linienbusse, die sonst über den Kreisel an der Martinstraße fahren – kann die Umleitung über die Kolpingstraße nutzen. „Eine Einschränkung für Fußgänger im Bereich des Kreisverkehres soll es hingegen nicht geben“, betont Albus.

Überlastung der Kolpingstraße vorbeugen

Auch wenn die Kolpingstraße in den Ferien verkehrstechnisch nicht so stark frequentiert ist, wird sie mit der Umleitung in der kommenden Woche deutlich stärker befahren werden. Damit keine Überlastung droht, werden die Josefstraße und die Kurfürst-Heinrich-Straße zwischen Goethestraße und Kolpingstraße gesperrt. Gleichzeitig weist die Stadt Olpe darauf hin, dass Bürger, die vom Kimicker Berg in Richtung Innenstadt möchten, über die Bergstraße oder die Erzbergerstraße fahren müssen. Der Straßenausbau der Pannenklöpperstraße in Verlängerung des Kreisverkehres an der Martinstraße sei eine notwendige Maßnahme, so die Stadt in einer Stellungnahme. „Die Kreisstadt Olpe bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die dadurch entstehenden Verkehrsbehinderungen.“