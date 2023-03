Olpe: Künstlerbund trauert um Gründungsmitglied

Olpe. In Rumänien konnte Ion Ceausu seine Kreativität nicht ausleben. In Olpe fand er den Raum dazu und wurde Mitgründer des Künstlerbundes.

Der Künstlerbund trauert um sein Gründungsmitglied Ion Ceausu. Foto: Privat

Der Künstlerbund Südsauerland trauert um sein Gründungsmitglied Ion Ceausu. In Bukarest 1940 geboren, dort politisch blockiert, führte sein Weg über ein Studium des Bauingenieurwesens zur Kunstakademie Bukarest, nach Staatsexamen und Lehrtätigkeit am Deutschen Lyzeum in Bukarest 1979 weiter nach Deutschland. Nach zwei Jahren Aufenthalt in Düsseldorf wurde Ion Ceausu Wahl-Sauerländer in Olpe. Ab 1981 erteilte er Kunstunterricht am St.-Franziskus-Gymnasium. Von 1982 bis 1985 war er zudem Dozent für Porträtmalerei sowie Figürliches Malen und Zeichnen an der Volkshochschule des Kreises Olpe, die 1983 eine erste Einzelausstellung für ihn ausrichtete. Eine Operation in München endete in der Katastrophe einer Querschnittlähmung. Dieser Schicksalsschlag hat Ceausu nicht entmutigt. Trotz der schweren Behinderung setzte Ion Ceausu seine künstlerische Arbeit voller Energie fort und fand in zahlreichen Ausstellungen Anerkennung bei vielen Kunstliebhabern.

2005 wurde ihm der Kulturpreis des Kreise Olpe verliehen. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen machten ihn bekannt und dokumentierten sein tiefes künstlerisches Verständnis, das sich stets einer oberflächlichen Arbeitsweise und Betrachtung entzieht. In Erinnerung bleiben seine unverwechselbare Handschrift, dynamisch und kraftvoll, unterstützt von einem äußerst sensiblen Farbempfinden. Unnachahmlich seine Landschaften, Architekturen, Figuren und Portraits oft in warmem Ockerorange, in Blaugrün, manchmal mit hartem Schwarz konturiert und modelliert, all das in einer seltenen Souveränität, die seine Arbeiten nahezu mühelos erscheinen lassen.

Ion Ceausu verstarb am 9. März im Alter von 83 Jahren.







