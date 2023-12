Olpe: Künstlerisch wertvolles Relief geborgen

Olpe Ein von Karl Josef Hoffmann geschaffenes Denkmal für die Kriegstoten der Landwirtschaftsschule gehört nun zum Bestand der Stadt

Der Förderverein Stadtmuseum Olpe und der Leiter des geplanten Stadtmuseums der Kreisstadt Olpe, Sebastian Luke, freuen sich über die Bergung eines Reliefs des bekannten Attendorner Bildhauers Karl Josef Hoffmann. Vor rund 65 Jahren hatte Hoffmann zwei Ehrenmäler für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Schüler und Lehrer der damaligen Landwirtschaftsschulen in Altenhundem und Olpe geschaffen. Der Künstler fertigte das Altenhundemer Exemplar als Hochrelief, das Olper Gegenstück als Tiefrelief auf einer 195 mal 85 Zentimeter großen Schieferplatte, die den heiligen Michael mit einem mit zehn Kreuzen versehenen Schild und der Inschrift „Zum Gedenken den gefallenen Mitschuelern des 2. Weltkrieges“ zeigt. Flankiert wurde die Olper Gedenktafel von einem Kerzenleuchter und einem kleinem Pult mit Gedenkbuch. Das Buch enthält die Namen und biographischen Daten der im Zweiten Weltkrieg gefallenen 73 Schüler und Lehrer und befindet sich heute im Stadtarchiv der Kreisstadt Olpe.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Bereits vor Jahrzehnten wurden beide Schulen geschlossen und die Schulgebäude umgebaut. Die Landwirtschaftsschule Olpe wurde zu einem Teil der Kreisberufsschule, heute Berufskolleg, und wich dann dem Neubau des Weiterbildungszentrums. Das Relief war 1972 ausgebaut und ins Gebäude der seinerzeitigen Landwirtschaftskammer in der Stubicke versetzt worden. Nach deren Verlagerung nach Littfeld und dem Verkauf des Gebäudes gerieten die Ehrenmale in Vergessenheit. Ihre Wiederentdeckung ist dem Grevenbrücker Heimat- und Familienforscher Walter Stupperich, einem gebürtigen Olper Bürger, zu verdanken, der die spannende Spurensuche auch in einem Beitrag in den „Heimatstimmen“ beschreibt (siehe Südsauerland. Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe, Ausgabe 2/2019, Folge 275, Seiten 177-186).

Da aktuell weitere Umbaumaßnahmen im ehemaligen Haus der Landwirtschaftskammer anstehen, wurde in Abstimmung mit der Eigentümerfamilie Becker und finanziert durch den Förderverein Stadtmuseum Olpe das Relief nun von der Steinmetzfirma Brüser ausgebaut. Bis zur Entscheidung über einen neuen Aufstellort verbleibt das Werk im Magazin der städtischen Museumssammlung. „Mit dem Mahnmal Karl Josef Hoffmanns bleibt ein Teil Olper Geschichte und Erinnerungskultur für heutige und kommende Generationen bewahrt“, so Museumsleiter Sebastian Luke.

Mehr zum Thema

Walter Stupperich sprach seinen Dank dem Förderverein Stadtmuseum Olpe und Sebastian Luke als Leiter des künftigen Stadtmuseums sowie Haymo Wimmershof für das große Engagement aus, das schließlich zur Bergung dieses Ehrenmals führte. „Damit hat sich meine im Jahr 2016 begonnene Arbeit nach der Suche und Rettung der beiden Ehrenmäler des Künstlers Karl Josef Hoffmann, der mich seinerzeit ständig hierzu motivierte, doch noch gelohnt.“ Das Altenhundemer Hochrelief hat bereits 2018 einen neuen Standort auf dem Areal des Weiterbildungszentrums des Kreises Olpe gefunden. Im Jahr 2020 hatte die Leiterin der beiden Kreis-Museen, dem Museum Wendener Hütte und dem Südsauerlandmuseum, Monika Löcken, vergeblich versucht, eine Bergung des Denkmals in die Wege zu leiten. Sie hatte bei einem Ortstermin mit dem Hünsborner Bauunternehmer Bernd Arns und dem Hauseigentümer eine mögliche Bergung geprüft, damals hatte die Stadt jedoch eine Kostenübernahme abgelehnt. Nun ermöglicht der Förderverein die Rettung des wertvollen Reliefs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe