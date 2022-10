Energie Olpe: Laternen leuchten auch am Tag - Das steckt dahinter

Olpe. Zeitweise brennt die Straßenbeleuchtung in Olpe auch am Tag. Das sorgt für Verwirrung in den sozialen Medien. Jetzt klärt die Stadt Olpe auf.

Immer wieder brennt in der Kreisstadt Olpe auch am Tag zeitweise die Straßenbeleuchtung. Liegt hier ein unentdeckter technischer Fehler vor oder wird gar wissentlich Energie verschwendet? Darüber kursieren diverse Theorien in den sozialen Medien und bei der Stadtverwaltung gehen entsprechende Hinweise und Beschwerden ein.

Zur Erklärung: Bei Reparatur- oder Wartungsmaßnahmen kann tagsüber das Einschalten der Straßenbeleuchtung notwendig sein, um defekte Leuchten zu bestimmen, Fehler zu erkennen bzw. auszuschließen oder zur sofortigen Erfolgskontrolle nach erfolgter Instandsetzung.

Das Einschalten betrifft immer alle vernetzten Leuchten des jeweiligen Stromkreises. Dabei wird stets darauf geachtet, diese zusätzlichen Aktivierungszeiten so kurz und räumlich beschränkt wie möglich zu halten.

