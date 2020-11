Olpe: Laufender Prozess platzt wegen eines Corona-Falls

Seit kurz nach 9 Uhr läuft am Dienstag der Prozess wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung im Amtsgericht Olpe. Mitten in einer Zeugenbefragung kommt um 10.20 Uhr ein Justizbeamter in den Gerichtssaal und teilt mit, dass ein Verteidiger der beiden Angeklagten ganz dringend in seiner Kanzlei anrufen müsse. Richter Richard Sondermann unterbricht die Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht. Nach dem Telefonat verkündet der Anwalt eine Nachricht, die alle im Gerichtssaal zusammenzucken lässt: „Ein Kollege muss sich einer OP unterziehen und liegt zur Vorbereitung im Krankenhaus. Heute Morgen ist er positiv auf Corona getestet worden.“ Vor fünf Tagen habe er das letzte Mal Kontakt zu ihm gehabt. Eine Quarantäne-Anordnung für ihn gebe es nicht, so der Verteidiger: „Das ist ja noch relativ frisch.“

Richter Sondermann schickt sofort den Zeugen aus dem Gerichtssaal und meint: „Ein gutes Gefühl habe ich nicht, jetzt weiter zu verhandeln. Da habe ich Bedenken und Probleme.“ Dieser Ansicht ist auch Staatsanwältin Tabea Schneider: „Ich habe auch Bedenken. Man kann es schlecht einschätzen.“ Der gleichen Ansicht ist auch der andere Verteidiger Ralph Giebeler: „Ganz geheuer ist mir die Sache auch nicht.“

Neuer Termin

Sondermann und seine beiden Schöffen ziehen sich zur Beratung zurück. Danach verkündet der Richter, dass der Prozess ausgesetzt wird und es einen neuen Termin gibt. Es war nicht möglich, einen Fortsetzungstermin innerhalb der 30-Tage-Frist (maximaler Abstand zwischen zwei Verhandlungstagen) zu finden.

Laut Anklage sollen die beiden 21-Jährigen am 17. Februar 2019 nachts um 1.30 Uhr zwei Männer an der Windhauser Straße in Attendorn geschlagen und getreten haben. Ein Angeklagter soll zudem seine Ex-Freundin zwischen dem 26. Juni und 16. August 2019 in Attendorn übelst belästigt und bedroht haben.

Zum ersten Mal

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Richard Sondermann, dass es der erste Fall im Olper Gericht ist, in dem eine laufende Verhandlung wegen Corona gestoppt worden ist: „Das wäre zu heikel gewesen. Ich hätte das so nicht verantworten können. Die Gesundheit der Beteiligten ist das, was an oberster Stelle zu berücksichtigen ist. Die dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.“

Damit hat Corona für ein Novum bei der Olper Justiz gesorgt. Einen anderen Prozess wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung am 27. Oktober vor dem Jugendschöffengericht hatte Richter Sondermann damals bereits im Vorfeld abgesagt. Man hätte da aufgrund der Platzverhältnisse und der hohen Anzahl der Prozessbeteiligten die Abstände nicht einhalten können, so der Richter. Mittlerweile gebe es Gespräche, in solchen Fällen auszuweichen: „Man überlegt, dass man auch externe Räumlichkeiten nutzt und da Verhandlungen durchführt.“