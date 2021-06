Olpe: Lkw-Fahrer fährt Verkehrsschild an und flüchtet

Olpe. Mehrere Zeugen haben einen Lkw-Fahrer aufgefordert, nach einer Kollision mit einem Verkehrsschild in Olpe anzuhalten. Doch er fuhr einfach davon.

Beim Rangieren im Bereich Bergstraße/Martinstraße in Olpe hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch ein Verkehrsschild angefahren und ist geflüchtet. Gegen 9.15 Uhr bog er in die Bergstraße ein, setzte nach Polizeiangaben dann aber wieder zurück, um weiter in Richtung Lütringhausen zu fahren. Dabei prallte der Lkw gegen das Schild. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Obwohl es einen lauten Knall gab und der Fahrer von Zeugen aufgefordert wurde, stehen zu bleiben, fuhr er weiter. Der LKW hatte eine orangefarbene Lackierung, vom tschechischen Kennzeichen sind die ersten Zahlen bzw. Buchstaben (69T) bekannt. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Das Verkehrskommissariat in Olpe sucht nun weitere Zeugen, die sich unter Tel. 02761/9269-4110 melden können.

