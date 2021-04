Ein Stein beschädigte die Windschutzscheibe eines Autos in Olpe.

Unfallflucht Olpe: Lkw verliert Ladung – Stein schlägt in Scheibe ein

Olpe. Ein Stein, der von einem Lkw fiel, hat in Olpe die Frontscheibe eines Autos zerstört. Die Polizei sucht den Lkw-Fahrer wegen Unfallflucht.

Sachschaden von mehr als 1000 Euro hat ein Stein verursacht, der in Olpe von einer Lkw-Ladefläche fiel und gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos prallte. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter, weshalb die Polizei Olpe nun wegen Unfallflucht ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 10.05 Uhr auf der B 54 kurz vor der Ronnewinkler Talbrücke. Ein 59 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen in Richtung Drolshagen unterwegs. Der in Gegenrichtung fahrende Lkw soll ein gelbes Kennzeichen gehabt haben. Das Führerhaus sei ebenfalls gelb und mit der Aufschrift „Actros“ versehen gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.