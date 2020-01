Die Polizei nahm am Dienstag einen Ladendieb in einer Drogerie in Olpe fest.

Olpe. Drei Mädchen (10 bis 13 Jahre) haben in einer Olper Drogerie einen Ladendieb beobachtet. Durch ihre Mithilfe konnte er festgenommen werden.

Olpe: Mädchen ertappen Ladendieb auf frischer Tat

Durch die Mithilfe dreier Mädchen im Alter von 10, 12 und 13 Jahren hat die Polizei in Olpe am Dienstag einen Ladendieb festgenommen. Die Jugendlichen beobachteten den 47-Jährigen, als er in einem Drogeriemarkt in der Martinstraße diverse Artikel in seiner Jacke verstaute. Das teilte die Kreispolizeibehörde am Mittwoch mit.

Die Mädchen benachrichtigten eine Mitarbeiterin, die die Polizei verständigte und mit dem Verdächtigen wartete, bis die Beamten eintrafen. Der 47-Jährige hatte Waren im Wert von beinahe 240 Uhr bei sich getragen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Zudem wurde ein Hausverbot erteilt.