Einbruch Olpe: Mann aus Attendorn bricht nachts in Tabakgeschäft ein

Olpe. Nach dem Einbruch am frühen Samstagmorgen wurde ein 36-jähriger Attendorner vorläufig festgenommen. Der Sachschaden am Tatort: rund 2000 Euro.

Die Polizei wurde am frühen Samstagmorgen um 2.40 Uhr zu einem Einsatz in ein Tabakgeschäft in der Olper Innenstadt alarmiert, nachdem dort eingebrochen worden war.

Nach kurzer Zeit trafen die Polizisten am Tatort ein, wo sich zu der Zeit ein 26-jähriger Mann aus Attendorn aufhielt. Nach Angaben der Polizei steht er im dringenden Tatverdacht, den Einbruch begangen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. An der Eingangstür des Tabakladens entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

