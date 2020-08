Olpe: Mann nach Pöbeleien und Randale in Gewahrsam

Ein Mann in Olpe ist am Donnerstag wegen mehrere Vergehen in Gewahrsam genommen worden.

Olpe. In Gewahrsam endete der Donnerstag für einen 31-Jährigen in Olpe, der sich gleich mehrere Vergehen leistete: Unfallflucht, Diebstahl und Randale.

Der 31-Jährige soll gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kölner Straße frontal gegen das Fahrzeug eines 59-Jährigen gefahren sein. Als der Autofahrer aussteigen wollte, um mit dem Beschuldigten zu reden, soll dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mit dem Fahrradlenker noch die linke Seite des Wagens gestreift haben.

Anschließend, so die Polizei, beschimpfte er den 59-Jährigen und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Mühlenstraße, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Bier in Tankstelle gestohlen

Wenig später, gegen 14.30 Uhr, betrat der 31-Jährige eine Tankstelle in der Bruchstraße. Dort entwendete er nach Polizeiangaben eine Flasche Bier, bezahlte nicht und entfernte sich mit dem Fahrrad in Richtung Gerlingen. Auch hier soll er den Tankstellenmitarbeiter beleidigt haben.

Im Anschluss randaliert der Verdächtige noch vor einem Wohnhaus am Schlehdornweg in Möllmicke und bedrohte dort die Anwohner. Die Polizei traf kurze Zeit später dort ein und nahm den Beschuldigten, um weitere Straftaten zu verhindern, in Gewahrsam. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige.