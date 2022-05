Olpe: Exklusiver Friseursalon - Mario Lupo überzeugt Jury

Olpe. Mit seinem exklusiven Konzept hat Mario Lupo aus Olpe die Fachjury in Düsseldorf überzeugt. Sein Salon hat in der Kategorie „Design“ gewonnen.

Der Friseursalon „Mario Lupo Dal 1991“ in Olpe ist der beste Friseursalon in Deutschland. Das Fachmagazin TOP HAIR International hat Inhaber Mario Lupo und sein Team am Samstag beim Business-Wettbewerb „TOP Salon – The Challenge“ in der Kategorie „Design“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung fand im Rahmen der TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf statt.

Die Jury hatte vor allem die herausragende Optik und Funktionalität in Verbindung mit der hohen Qualität der Leistungen und des Handelns überzeugt: „Das Äußere des Salons ist ein Signal, und die erste Botschaft lautet: einladende Exklusivität. Beeindruckend ist das weit über das übliche Sortiment hinausgehende Angebot an Produkten. Mit einer breiten Palette an exzellenten Dienstleistungen ergibt dies zusammen eine kongeniale Bühne für exquisites Handwerk, Mode und Lifestyle deutlich oberhalb des Normalen“, würdigte Rebecca Kandler, TOP HAIR-Chefredakteurin und Verlagsleiterin und Mitglied der TOP Salon-Jury 2022, in ihrer Laudatio.

Das Friseur-Fachmagazin TOP HAIR prämiert seit mehr als 20 Jahren die besten Friseurbetriebe Deutschlands. Hunderte Salons aus ganz Deutschland sowie mehrere aus Österreich bewarben sich in diesem Jahr um einen von fünf begehrten Pokalen. Friseurunternehmerinnen und -unternehmer waren im Rahmen des Wettbewerbs aufgerufen, ihre Bewerbung in einer oder mehreren von fünf Kategorien einzureichen. Diese spiegeln die aktuellen Erfolgskriterien der Branche wider:

: Hier sind Salons angesprochen, die Talente fördern und ausbilden Best Practice Award : Tradition und dauerhafter Erfolg gehen in dieser Kategorie Hand in Hand

: Wettbewerbsvorteile durch zeitgemäße digitale Maßnahmen nach innen und außen Design Award : Die Auszeichnung für richtungsweisende Raumgestaltung

