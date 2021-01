Olpe: Markus Feldmann Sprecher der GFO-Geschäftsführung

Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung der GFO: Markus Feldmann (rechts) wird neuer Sprecher der dreiköpfigen Geschäftsführung für Ingo Morell (links). Zum Trio der neuen Geschäftsführung gehören auch Dr. Jörg Kösters (2. von links) und Dr. Christoph Heller.

Kreis Olpe. Der 53-jährige Oberveischeder Markus Feldmann steigt GFO-intern auf, ist jetzt Sprecher des dreiköpfigen Geschäftsführer-Gremiums.

Die dreiköpfige Geschäftsführung der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) hat einen neuen Sprecher: Mit Markus Feldmann setzen die Franziskanerinnen dabei auf eine altbewährte Kraft. Der 53-jährige Diplom-Sozialarbeiter aus Olpe-Oberveischede gehört der GFO-Geschäftsführung bereits seit 2009 an, deren Sprecher bisher Ingo Morell war.

"Eine Überraschung ist das intern nicht mehr, es war seit längerem vorbereitet", bestätigte Feldmann seine neue Position, die er ab dem 1. Januar 2021 innehat und zu der auch die Organisation und Umsetzung der geplanten GFO-Mehrheitsbeteiligung an der Katholischen Hospitalgesellschaft gehört. Über den aktuellen Stand sagte Feldmann auf Anfrage der Redaktion: "Coronabedingt haben sich die Gespräche erheblich verzögert, aber es gibt nach wie vor ernsthafte Abstimmungen mit den beiden Kirchengemeinden in Olpe und Lennestadt, beide Gesellschafter der Hospitalgesellschaft. Wir als GFO gehen davon aus, dass diese Gespräche zu einem positiven Abschluss führen werden."

Die GFO stellte die Mitteilung über den jetzt erfolgten personellen Wechsel auf ihrer Homepage unter den Titel „Kontinuität im Wandel“. Neben dem Wechsel in der GFO-Geschäftsführung bedeute der Schritt auch eine Neuerung bei der Maria Theresia Bonzel-Stiftung. Damit seien wichtige Weichen für die Zukunft des GFO-Verbundes gestellt und der intensiv vorbereitete Generationswechsel in der GFO-Geschäftsführung und der Maria Theresia Bonzel-Stiftung vollzogen worden. Info am Rande: Die Stiftung ist mit einem Anteil von 80 Prozent Hauptgesellschafterin der GFO.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

GFO-Geschäftsführer Markus Feldmann war bereits seit 2009 Mitglied des GFO-Führungsgremiums. Auch als Sprecher dieses Gremiums wird er wie bisher schwerpunktmäßig für die Geschäftsbereiche Altenpflege sowie Kinder- und Jugendhilfe zuständig sein. Ihm zur Seite stehen Dr. Jörg Kösters (52) und Dr. Christoph Heller (42).

Dr. Jörg Kösters (52) gehört der GFO-Geschäftsführung seit 2018 an. Er wird weiterhin den Geschäftsbereich Krankenhäuser und Zentrale Dienste verantworten: Neu in der Geschäftsführung ist Dr. Christoph Heller (42). Er war zuvor Regionaldirektor für die GFO Kliniken Niederrhein mit den Standorten Dinslaken und Duisburg. Er wird insbesondere für die wirtschaftliche und strategische Weiterentwicklung der Krankenhäuser verantwortlich sein.

Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Ingo Morell (62), so die GFO in ihrer Mitteilung, sei fortan Geschäftsführer der Maria Theresia Bonzel-Stiftung und werde den GFO-Verbund gegenüber Politik und Ministerien vertreten sowie zentrale Projekte steuern, "insbesondere die Klinikfusionen und geplanten Übernahmen". Morell ist ehrenamtlich unter anderem Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Vizepräsident der Krankenhausgesellschaft NRW und stellv. Vorsitzender des Katholischen Krankenhausverbandes.

Markus Feldmann stammt aus dem Drolshagener Randdorf Husten, ist verheiratet und Vater zweier Kinder.