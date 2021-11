Olpe: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Olpe. Der Polizei Olpe wurden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. Darunter ein Navigationssystem und ein Autoradio.

Am Sonntag, 14. November, sind der Polizei zwei Diebstähle aus Pkw gemeldet worden, bei denen hochwertige Elektronik entwendet wurde. Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag (13. November, 19.30 Uhr) und Sonntag (14. November, 10 Uhr) in der Rochusstraße. Dort bemerkte der Fahrzeugbesitzer am nächsten Morgen beim Öffnen seines Fahrzeuges, dass sowohl das Lenkrad inklusive der Airbags, als auch das Navigationssystem und Autoradio entfernt wurden.

Vorgehensweise ist unbekannt

Der zweite Pkw war zwischen Samstag (13. November, 10 Uhr) und Sonntag (14. November, 10.45 Uhr) in der Leipziger Straße geparkt. Auch hier stellte der Besitzer am nächsten Morgen fest, dass sein Fahrzeug offen stand und das Navigationssystem ausgebaut wurde. In beiden Fällen ist nicht bekannt, wie die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

