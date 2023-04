Olpe: Menschen mit Behinderungen fordern Gleichberechtigung

Olpe. Menschen mit Handicaps verstecken sich nicht. Warum sie in Olpe einen bunten und fantasievollen Protestzug veranstalten.

Zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen“ am 5. Mai veranstaltete die Lebenshilfe in der Kreisstadt unter dem Motto „Zukunft barrierefrei gestalten“ schon vorher eine fröhlich bunte Kirmes. Den Auftakt bildete am vergangenen Samstag ein Protestzug durch Olpe, der auf die noch nicht umgesetzten Forderungen für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und auf die immer noch vorhandenen Barrieren und Diskriminierungen im Alltag aufmerksam machen sollte. Rund 100 Menschen nahmen an dem Protestzug teil, der am Kurkölner Platz startete.

„Es gibt immer noch einen großen Aufklärungsbedarf“, so Stephanie Krämer vom Lebenshilfe Center Olpe. Grundproblem: Wer nicht betroffen ist, wer gehen, sprechen, hören und sehen kann, wer keine physische, psychische oder körperliche Behinderung hat, hat die Barrieren, die selbst gemeinhin normale Dinge im Alltag erschweren, wenig im Blick: die fehlende Anbindung an den ÖPNV oder die hohen Regale und engen Gänge im Supermarkt, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Oder die Stufen in den Eingängen zu Geschäften oder Kneipen, die Toiletten im Keller, so wie das auch in Olpe oftmals der Fall ist.

Protestzug Olpe- Chancengleichheit für behinderte Menschen Protestzug Olpe- Chancengleichheit für behinderte Menschen Protestzug durch Olpe, um aufmerksam zu machen: Immer noch nicht umgesetzt sind viele Forderungen für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Foto: Birgit Engel

„Wir haben einmal im Monat Stammtisch. Wenn man ohne große Hindernisse in die Gaststätte reinkommt, ist das schon gut“, so Stephanie Krämer. Und sie hat noch ein ganz einfaches Beispiel: der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Die Holzschnitzel, die eine heimelige Atmosphäre schaffen und die Füße warmhalten, sind für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer eine echte Barriere.

Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Über die Barrierefreiheit von öffentlichen Orten informiert die Wheelmap Pro Kreis Olpe. Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen können auf der Karte sehen, welche Orte für sie ohne Schwierigkeiten zugänglich sind.

Die Karte ist im Internet zu finden unter: https://kreisolpe.wheelmap.pro/

