Olpe: Messerstecherei nach Schützenfest - Zeugen gesucht

Olpe. Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung in der Olper Schützenstraße. Zwei Männer schwer verletzt. Die Mordkommission ermittelt.

Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung kam es in der Nacht zum Samstag nach dem Olper Schützenfest. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 1.35 Uhr war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Die Beteiligten waren auf dem Rückweg vom Olper Schützenfest, als die Situation eskalierte. „Dabei wurde auch ein Stichwerkzeug eingesetzt“, hatten Staatsanwaltschaft Siegen, Mordkommission Hagen und Kreispolizeibehörde Olpe in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Sonntagmorgen mitgeteilt. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei 29-jährige Männer demnach schwer verletzt.

Nach der Auseinandersetzung am Sonntag (17. Juli) gegen 1.35 Uhr zwischen zwei Personengruppen befindet sich einer der zwei Geschädigten aufgrund der Schwere der Verletzungen weiterhin im Krankenhaus, teilen Staatsanwaltschaft Siegen, Mordkommission Hagen und Kreispolizeibehörde Olpe in einer gemeinsamen Presseerklärung am Freitag mit. Bereits im Laufe der Woche konnte das zweite Opfer das Krankenhaus verlassen.

Weiterhin Zeugen gesucht

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht daher weiterhin Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-5555 melden. Die Kriminalpolizei bittet insbesondere Schützenfestbesucherinnen und -besucher, welche auf der Schützenstraße zwischen Otto-Müller-Straße und der Straße „Zur Bäckerschule“zwischen 01.30 Uhr und 01.40 unterwegs waren, ihre digitale Bild- oder Videoaufnahmen nach einer verbalen und/oder körperlichen Auseinandersetzung zu sichten und entsprechende Feststellungen zu melden.

Weitere Presseauskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

