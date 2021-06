Olpe: Mit digitalen Medien wird Mathematik zum Erlebnis

Christian Küster, Geschäftsführer bei der Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Schulleiterin Andrea Weber und Bürgermeister Peter Weber zeigen zwei der neuen VR-Brillen, die an der Sekundarschule Olpe-Drolshagen im Unterricht zum Einsatz kommen (von links).

Olpe. In Olpe sehen die Sekundarschüler das Fach Mathematik durch eine ganz andere Brille. Was das Projekt Digi-Math4Edu ausmacht.

Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie und des zeitweiligen Wechselunterrichts rückt das Ler-nen mit digitalen Medien für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte immer weiter in den Fokus. Seit Februar dieses Jahres wird das Lernen mit digitalen Medien im Fach Mathematik in Olpe zunächst an der Sekundarschule Olpe-Drolshagen durch das Südwestfalen Regionale Projekt „Digi-Math4Edu“ unterstützt. Weitere Schulen sollen in den kommenden Schuljahren folgen.

Förderer der ersten Stunde ist das Unternehmen Kemper, mit dem das „DigiMath4Edu“-Team schon die ersten Workshops für Schülerinnen und Schüler in Olpe plant. Geschäftsführer Christian Küster engagiert sich persönlich für das Projekt: „Mathematikunterricht kann sehr interessant sein und ist für das spätere Leben enorm wichtig – egal, ob man sich für eine Berufsausbildung im Unternehmen oder ein Studium entscheidet. Der Nachwuchsbedarf in den Unternehmen für die technischen Ausbildungsberufe, Techniker oder Ingenieure ist bereits heute groß und wird in den nächsten Jahren weiter steigen.“

Schwerpunkt MakerSpace

An der Sekundarschule Olpe-Drolshagen wird der Schwerpunkt „MakerSpace” beforscht. Ein MakerSpace ist ein Ermöglichungsraum, in dem digitale Medien eine zentrale Rolle spielen. Hierzu hat die Stadt Olpe ein Digitallabor mit VR-Brillen, Sprachassistenten, Minicomputern und 3D-Druckern eingerichtet. Bürgermeister Peter Weber liegt dieses Projekt besonders am Herzen. Er betont: „Zu den wesentlichen Aufgaben von Schule gehört es, unsere Kinder auf das Leben und Lernen in einer digitalisierten Welt vorzubereiten. Das Projekt ist für unsere Stadt daher ein wichtiger Baustein, um den Bildungsstandort Olpe weiter zu stärken.“

Hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien und Werkzeuge im Mathematikunterricht wird die Se-kundarschule von Mitarbeitenden des Lehrstuhls für Mathematikdidaktik, der von Prof. Ingo Witzke an der Universität Siegen geleitet wird, beraten. Im Rahmen einer Unterrichtsassistenz stehen Sebastian Reuter und Rebekka Post den Mathematiklehrkräften für ein Jahr zur Seite, eröffnen dem Kollegium neue technische Möglichkeiten im Unterricht, helfen bei der Planung von digitalen Unterrichtsvorhaben und deren Umsetzung im Präsenz- und Distanzunterricht.

Keine Berührungsängste

Viele der in das Projekt eingebundenen Jugendlichen betrachten den Einsatz von Tablets und Handys im Unterricht als abwechslungsreich und gehen sehr natürlich mit den angebotenen digitalen Medien um. Sie zeigen keinerlei Berührungsängste mit der neuen, aber noch ungewohnten Technik.

Umso größer ist die Begeisterung, dass die eigenen Konstruktionen bald auch auf schuleigenen 3D-Druckern im neuen Digitallabor ausgedruckt werden können und damit Mathematik im wahrsten Sinne „anfassbar und erlebbar“ wird.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe