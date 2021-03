Olpe: Mit gesprengten Spraydosen Stromverteiler beschädigt

Olpe. Eine ungewöhnliche Sachbeschädigung meldet die Polizei auf Olpe. Unbekannte haben es auf Stromverteiler abgesehen.

Unbekannte Täter haben sowohl am Samstag (13. März, 23 Uhr) in der Straße „Felmicke“ als auch Sonntag (14. März, 23 Uhr) in der Straße „Auf der Fohrt“ in Olpe zwei Verteilerkästen beschädigt. Dafür legten sie mit Lackfarbe gefüllte Spraydosen auf die Kästen und brachten diese auf unbekannte Art und Weise zur Detonation.

+++ Wie erleben Sie die Corona-Zeit? Machen Sie mit bei unserem Corona-Check +++

Dadurch entstand in beiden Fällen Sachschaden an den Kästen sowie an den dahinter befindlichen Hauswänden. Dieser lag im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.