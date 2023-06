Olpe: Motorradfahrer bei Fahlenscheid schwer gestürzt

Fahlenscheid. Der 27-jährige Kreuztaler kam in einer Linkskurve zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat am Dienstag ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Kreuztal bei einem Unfall in Höhe der Siedlung Fahlenscheid erlitten. Wie die Polizei mitteilt, kam der Zweiradfahrer gegen 18.10 Uhr aus Richtung Kruberg in Fahrtrichtung Bundesstraße 55 über die Kreisstraße gefahren und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 27-Jährige stürzte und erlitt dabei die Verletzungen. Die Ursache des Unfalls steht bislang nicht fest. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sein schwer beschädigtes Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

