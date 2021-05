Olpe: Motorradfahrer von Auto angefahren und verletzt

Olpe. Ein Motorradfahrer ist am Sonntag verletzt worden. Er wurde auf der K 36 zwischen Berlinghausen und Olpe von einem Auto angefahren.

Bei einem Verkehrsunfall in Olpe ist am Sonntag ein 58 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden. Er wurde nach Polizeiangaben von einem Auto erfasst, als er gegen 16.35 Uhr auf der K 36 von Berlinghausen in Richtung Olpe unterwegs war. Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf derselben Straße in Richtung Berlinghausen und nutzte einen Feldweg, um zu drehen. Als er wieder in Richtung Olpe abbiegen wollte, übersah er den Motorradfahrer.

Der 58-Jährige stürzte und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe