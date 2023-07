Olpe: Motorroller Ziel von Dieben

Olpe. In einem Fall machten die Täter Beute, in einem anderen verjagte eine aufmerksame Anwohnerin sie. Allerdings richteten sie auch hier Schaden an.

Von einem Stellplatz hinter einem Wohnhaus am Kupferweg in Olpe haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Dienstag einen Motorroller der Marke Peugeot entwendet. Der Roller war blau-schwarz lackiert und mit Stickern beklebt. Zudem fehlte auf einer Seite ein Schutzblech.

Darüber hinaus haben Unbekannte Mittwochnacht gegen 4 Uhr versucht, einen weiteren Motorroller an der Günsestraße zu entwenden. Die Anwohnerin bemerkte, wie die Täter den geparkten Roller stehlen wollten und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die Männer ohne Beute auf einem Kraftrad in unbekannte Richtung. Am Objekt ihrer Begierde entstand jedoch Schaden im dreistelligen Eurobereich. Die Zeugin beschrieb die Unbekannten als schlank und jugendlich. Sie trugen kurze Hosen, helle T-Shirts, und dunkle Helme. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 92690 entgegen.

