Olpe: Müllcontainer brennt ab – Feuerwehr schnell zur Stelle

In der Ziegeleistraße in Olpe ist am Mittwochabend ein Restmüllcontainer abgebrannt.

Olpe. In Olpe hat am Mittwochabend ein Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Die Ursache für den Brand ist unklar.

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem brennenden Restmüllcontainer in die Ziegeleistraße in Olpe gerufen worden. Beim Eintreffen in dem Industriegebiet stand der Inhalt des Containers in Flammen. Mittels Wasser und später einem Schaumteppich konnten alle Flammen abgelöscht werden. Um ein erneutes Feuer zu verhindern, wurde mit einer Wärmebildkamera noch einmal alles kontrolliert.

Die rasch eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Olpe konnten durch ihre zügige Arbeit einen größeren Schaden verhindern. Warum der Restmüllcontainer gebrannt hat, das müssen nun weitere Ermittlungen zeigen.

