Olpe: Muggelkirmes wegen Corona dieses Jahr zum Mitnehmen

Ein Teil des Leitungsteams der Muggelkirmes Manuel Cordes, Nicki Schmidt, Marie-Christin Stein, Ines Neuhaus und Verena Kullick (von links) hatte die Idee, wir machen „Muggel in der Tüte“. Diese Tüten mit Malbuch, Spielideen, Festivalband, Gewinnen etc. werden an die Kinder verschenkt.

Olpe. Eigentlich sollte die Muggelkirmes in Olpe trotz Corona stattfinden. Doch daraus wird nichts. Stattdessen kommt „Muggel in die Tüte“.

So würde sie beginnen. Mit dem Glockenschlag um 14 Uhr. Joachim – Jo Beule – Melcher hätte als Muggel-Song die Rubetts mit „Sugar Baby Love“ aufgelegt. Am Mikrophon Martin Immekus, seit Jahren der Sprecher des Muggelteams und der Mann für die Begrüßung auf dem Marktplatz. Hier wäre sie gewesen, die 47. Muggelkirmes.

Im März, als viele für Disziplin warben, damit wir Schützenfest feiern könnten, da war auch der Muggeloptimismus ungebrochen. Von Woche zu Woche wurde das Schützenfest unwahrscheinlicher und schließlich abgesagt. Von Woche zu Woche wurde die Muggelkirmes unwahrscheinlicher. Jetzt ist auch sie abgesagt. Es gab viele kreative Ideen, Teile der Kirmes stattfinden zu lassen. Letztlich haben sich die durchgesetzt, denen die Sorgen um die Gesundheit und die Sorgen vor der Corona-Pandemie eine bestimmende Haltung war.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber ganz sang und klanglos soll das Muggelwochenende nicht vorüber gehen. Am Samstag, 19. September, kommt Hettwich vom Himmelsberg in die St.-Martinus-Kirche zu einem Kabarettabend. Muggel in der Tüte und die Muggel-Freundschafts-Box sind zwei weitere Ideen, die die Kirmes auf Distanz möglich machen. Am Sonntag, 20. September, findet um 11 Uhr ein Freiluftgottesdienst auf dem Markplatz statt. Musikalisch gestalten die Hatzenbergbläser die Messe mit. Hettwich vom Himmelsberg kommt unmaskiert für 100 Minuten und 100 Gäste.

Kabarett mit Hettwich aus Attendorn

Zum Vorabend der ausfallenden Muggelkirmes gibt es Kabarett. Am Samstag, 19. September, tritt Anja Geuecke aus Attendorn in der St.-Martinus-Kirche auf. Beginn ist um 20 Uhr. Das heißt aber auch, dass genau 100 Personen Zugang zur Kirche und zum Abend mit der Attendorner Kultfigur haben können. Die Sitzordnung ist wie in den Gottesdiensten und entspricht den Corona-Bedingungen. „Wir glauben“, so Martin Telsnig vom Leitungsteam, „dass Hettwich aus Attendorn die einzige Kabarettistin der Welt ist, die auch diese Bedingungen meistern und einen tollen Abend gestalten wird.“ Eintrittskarten sind für 9,50 Euro erhältlich bei Olpe-Aktiv in der Westfälischen Straße. Die Karten werden am Auftrittsabend beim Einlass personalisiert.

Am dritten Sonntag im September sollen Spiel und Spaß für die Kinder nicht ausfallen. Ein Teil des Leitungsteams der Muggelkirmes hatte die Idee, wir machen „Muggel in der Tüte“. Diese Tüten mit Malbuch, Spielideen, Festivalband, Gewinnen und vielem mehr werden an die Kinder verschenkt. Gleichzeitig werden sie eingeladen, an der „Muggel-at-home-Aktion“ teilzunehmen. Da sind Preise zu gewinnen. Informationen zu den Spielen liegen in der Tüte.

Muggel-Tüten werden an Kinder verteilt

Die Muggel-Tüten können in der Woche vom 14. – 18. September in den Hauptstellen von Sparkasse und Volksbank in Olpe abgeholt werden und liegen in der St.-Martinus-Kirche und der St.-Marien-Kirche aus. „Wir wollen mit dieser Aktion bei den Kindern präsent bleiben“, so Nicki Schmidt vom Muggelteam. Und Ines Neuhaus ergänzt: „So bleibt die Freude an der Muggelkirmes bei den Kindern lebendig und wir hoffen, dass die Kirmes im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.“

Für Erwachsene gibt es die Freundschaftsbox. Und die bringt das Leitungsteam der Kirmes persönlich am Samstag, 19. September, ab 10 Uhr zu den Bestellern in Olpe, Drolshagen und Wenden. Weitere Entfernungen muss dann die Post übernehmen. Die Box kann bestellt werden per E-Mail an buero@pv-olpe.de; per Brief an Aktion Muggelkirmes - Katholische Kirchengemeinde St. Martinus, Auf der Mauer 6, 57462 Olpe oder per Telefon unter 02761/2375.

Spendenkonten für die Projekte der Muggelkirmes sind eingerichtet bei der Sparkasse Olpe IBAN DE40 4625 0049 0000 0528 11 und der Volksbank Olpe IBAN DE49 4626 1822 0204 5296 01.