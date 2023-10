Olpe: Nach drei Tagen schon wieder Brand im gleichen Haus

Olpe. Kurioser Einsatz der Feuerwehr Olpe: Zum zweiten Mal in drei Tagen brannte es in der Nacht im gleichen Haus.

Ein Déjà-vu dürften Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am späten Dienstagabend bei einer Alarmierung zu einem Dachstuhlbrand in der Straße „Schöne Aussicht“ in Olpe gehabt haben. Denn zu dieser Einsatzadresse waren sie bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgerückt. „Wieder Rauch, aber kein offenes Feuer“, erklärte Oliver Zeppenfeld, Pressesprecher der Feuerwehr Olpe gegenüber dieser Zeitung vor Ort. Diesmal war es die andere Seite der Dachgeschosswohnung, die aktuell renoviert wird. Die Bewohner des Hauses hatten bereits vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei das Haus verlassen.

Mehrere Trupps unter Atemschutz erkundeten die Lage, öffneten Teile der Dachhaut, um somit kleine Löschmaßnahmen durchzuführen. Über die Drehleiter wurden von außen Dachpfannen abgenommen, um dort nach möglichen Glutnestern zu suchen. Zunächst waren fünf Fahrzeuge nach der Alarmierung gegen 23.38 Uhr an die Einsatzstelle gerollt, die nur unweit vom Olper Feuerwehrgerätehaus liegt. Auch der Rettungsdienst des Kreises Olpe war mit zur Einsatzstelle gerufen worden, wurde aber im weiteren Verlauf des Einsatzes durch den Malteser Hilfsdienst ausgewechselt. Für Aufräumarbeiten wurde im weiteren Verlauf noch zwei weitere Fahrzeuge samt Einsatzkräften nachalarmiert, so dass am Ende 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort waren.

Das Brandobjekt wurde von der Polizei beschlagnahmt, die Bewohner konnten aber wieder in ihre Wohnung zurück. Die Kriminalpolizei wird erneut die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Verletzt wurde niemand.

