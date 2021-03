Olpe: Nächtliche Spritztour mit Unfall kann teuer werden

Altenkleusheim. Nach einem Unfall in Altenkleusheim müssen gleich zwei alkoholisierte Jugendliche mit zur Blutprobe.

Die Polizei wurde in der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht zu einem Verkehrsunfall in der Straße „Auf dem Daum“ in Altenkleusheim gerufen. Dort war ein 19-jähriger mit einem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

Da das verursachende Fahrzeug kurz vor dem Unfall von einem anderen, ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehenden Jugendlichen geführt worden war, wurde auch diesem eine Blutprobe entnommen. Zu den Vorfällen wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.