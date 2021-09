Olpe: Neue Baustelle auf B 54/L 512 mit langen Umleitungen

Olpe. Straßen NRW saniert ab Montag den Knoten B 54/ L 512 bei Olpe. Auf die Verkehrsteilnehmer kommen kilometerlange Umleitungen zu.

Ab nächster Woche beginnt Straßen NRW mit einer Sanierung der Verbindungsrampen am Knotenpunkt der B 54 mit der L512 in Olpe. Dort werden die Asphaltbinder- und Deckschicht erneuert und teilweise die Asphalttragschicht. Zusätzlich werden Teilbereiche der B 54 und der L 512 saniert. Für die Arbeiten sind drei Bauabschnitte geplant, in denen jeweils nacheinander einzelne Verbindungsrampen voll gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden müssen.

Am 20. September geht es los

Am Montag (20. September) werden die Baustelle und die Verkehrssicherung eingerichtet. Ab Dienstag (21. September ) um 7 Uhr beginnen die Fräsarbeiten an der ersten Verbindungsrampe und somit die Vollsperrung im Bauabschnitt 1. Dazu werden die Verbindungsrampen von Attendorn Richtung A45 sowie von der A45 kommend Richtung Olpe voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Olpe werden von der A45 kommend in Richtung Lennestadt über die Abfahrt Rhode geführt. Die Umleitung von Attendorn zur Autobahn erfolgt Richtung Olpe bis zu dem Kreisverkehrsplatz am Ortseingang. In diesem wird der Verkehr wieder zurück zu den Verbindungsrampen in Richtung A45 Anschlussstelle Olpe geführt. Außerdem wird ein Fahrstreifen der L 512 mit saniert sowie ein schmaler Streifen vor dem Fahrbahnübergang der Talbrücke Ronnenwinkel.

Im Bauabschnitt zwei werden die Verbindungsrampe von Lennestadt kommend in Richtung Attendorn bzw. Olpe und von Olpe kommend Richtung A45 voll gesperrt, im Bauabschnitt 3 dann ebenfalls die Verbindungsrampen aus Richtung der A45 nach Attendorn sowie von Olpe und Attendorn kommend in Richtung Lennestadt. Auch hier müssen die Verkehrsteilnehmer längere Umleitungen bis Sondern bzw. bis zur Ausfahrt Frenkhausen in Kauf nehmen.

