Olpe: Neues Hilfsangebot für Betroffene von sexueller Gewalt

Olpe. Ab sofort können Opfer einer Sexualstraftat können im St.-Martinus-Hospital Olpe anonym Spuren sichern lassen – ganz unabhängig von der Polizei.

Nach einer Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch ist die Scham bei Betroffenen oft sehr groß. Nicht selten stehen sie unter Schock, sodass der unmittelbare Gang zur Polizei, um Anzeige zu erstatten, unmöglich erscheint. Deswegen hat das St.-Martinus-Hospital in Olpe jetzt ein neues Angebot geschaffen: Betroffene von sexueller Gewalt können hier ab sofort Spuren der Tat sichern lassen. Anonym, vertraulich und in einem geschützten Rahmen.

Anonyme Spurensicherung – niederschwelliges Angebot am St.-Martinus-Hospital Olpe

Nicht selten stehen die Betroffenen nach einer Tat unter Schock. In diesem Zustand ist es schwer, eine Entscheidung für oder gegen eine Strafanzeige zu treffen. „Mit diesem Angebot möchten wir deswegen auch Schutz vor Fragen bieten, die später kommen können“, erklärt Dr. Jürgen Schwickerath, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am St.-Martinus-Hospital. Die Überlegung, ein niederschwelliges Hilfsangebot für Betroffene bereitzustellen, gebe es schon seit 2016. Schon zu der Zeit habe es Gespräche mit dem Opferschutz der Polizei und der Frauenberatungsstelle gegeben. Doch mit der Förderung des NRW-Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration konnte dieses Angebot nun auch in der Praxis umgesetzt werden.

„Wir sind total glücklich, dass es jetzt geklappt hat“, betont Eva Rieke-Trinn von der Frauenberatungsstelle Olpe. In ihrer Beratungspraxis habe sich nämlich gezeigt, dass sich Frauen oft nicht trauen, möglichst schnell zur Polizei zu gehen, Beweise zu sichern und Anzeige zu erstatten. Gleichzeitig richtet sich das Angebot aber nicht nur an Frauen. „Auch Männer können Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Das ist ein großes, schambehaftetes Tabu-Thema und die Hürde, sich Hilfe zu holen, dementsprechend groß“, erklärt Daniel Schulte, Diplom-Sozialarbeiter beim Katholischen Sozialdienst (KSD) Olpe.

Die Mitwirkenden an dem neuen Hilfsangebot (von links): Eva Rieke-Trinn, Lea Ebbinghaus (beide von der Frauenberatungsstelle Olpe), Daniel Schulte (Katholischer Sozialdienst Olpe), André Römgens (Chefarzt der Zentralen Notaufnahme im St.-Martinus-Hospital), Dr. Jürgen Schwickerath, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am St.-Martinus-Hospital, und Michael Kopsan, Opferschutzbeauftragter bei der Polizeikreisbehörde Olpe. Foto: Britta Prasse

Das Projekt, das jetzt im St.-Martinus-Hospital an den Start geht, ist zusammengefasst unter „Intelligentes Gewaltopfer-Beweissicherungs- und -Informationssystem“ (iGOBSIS). Konkret beschreibt das ein Informationssystem für Ärzte zur Versorgung von Gewaltbetroffenen. Die webbasierte Anwendung führt die Ärzte durch Diagnose, Dokumentation, Spurensicherung und weiter zu psychosozialen Weiterleitungsangeboten. Wichtig: „Wir pflegen den Fall anonym ein, in der Datenbank wird er verschlüsselt hinterlegt“, so André Römgens, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme im St.-Martinus-Hospital. Es gehe darum, Spuren zu sichern, die in einem möglicherweise späteren Strafverfahren die eigene Aussage untermauern können.

Unabhängig davon, ob Betroffene nach der Tat Anzeige erstatten möchten oder nicht, wird dringend empfohlen, alle Tatspuren so schnell wie möglich untersuchen zu lassen. „Spuren sind vergänglich. Deswegen raten wir Betroffenen, sich zeitnah untersuchen zu lassen und – wenn möglich – nicht vorher zu duschen und die zum Tatzeitpunkt getragene Kleidung mitzubringen“, erklärt Michael Kopsan, Opferschutzbeauftragte der Kreispolizeibehörde Olpe. „Jedem ist bewusst, dass es eine äußerst sensible Situation ist“, betont Dr. Jürgen Schwickerath. Dementsprechend empathisch und behutsam finde die Untersuchung, Behandlung und Spurensicherung statt.

So funktioniert das Verfahren der Anonymen Spurensicherung

Betroffene, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, können im St.-Martinus-Hospital um eine Anonyme Spurensicherung bitten, wenn sie noch keine Anzeige bei der Polizei erstatten möchten.

Das Krankenhaus hält ein Spurensicherungsset bereit.

bereit. Der Untersuchungsbericht verbleibt im Krankenhaus. Die gesicherten Spuren werden mit einer Chiffren-Nummer versehen im Institut für Rechtsmedizin in Düsseldorf gelagert.

gelagert. Die bzw. der Betroffene unterschreibt eine Erklärung, dass eine Anonyme Spurensicherung und eine Lagerung der Spuren für zehn Jahre gewünscht wird. Davon wird eine Durchschrift erstellt.

gewünscht wird. Davon wird eine Durchschrift erstellt. Wenn sich der bzw. die Betroffene zu einem späteren Zeitpunkt für eine Strafanzeige entscheiden sollte, kann er bzw. sie die Polizei auf die Spurensicherung hinweisen . Die Polizei leitet dann die notwendigen Schritte ein.

. Die Polizei leitet dann die notwendigen Schritte ein. Wird keine Strafanzeige erstattet, werden die Spuren nach zehn Jahren vernichtet .

. Sowohl die Frauenberatungsstelle als auch der Katholische Sozialdienst unterstützt und informiert unbürokratisch und zeitnah.

