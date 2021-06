Olpe: Parkplätze am Obersee werden ab Samstag gesperrt

Olpe. Weil die Bauarbeiten für das Brauhaus am Obersee in Olpe bald beginnen, steht die Parkfläche nicht mehr zur Verfügung. Es gibt aber Alternativen.

Die Entwicklung des Geländes Am Obersee in Olpe, auf dem ein Brauhaus und ein Hotel geplant sind, schreitet voran. In Kürze beginnen die ersten Bauarbeiten zur Errichtung des Brauhauses. Aus diesem Grund steht das von der Wirtschaftsförderung Olpe an die MeineHütte Immobilien GmbH veräußerte Grundstück ab Samstag, 19. Juni, nicht mehr als Parkfläche zur Verfügung.

Parkplätze in Richtung Kreisverkehr verlegt

Um für Spaziergänger und andere Gäste des Obersees weiterhin zeitlich begrenzt nutzbare, kostenfreie Parkplätze anzubieten, haben die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die Stadt Olpe das verbleibende Gelände neu strukturiert und die Parkmöglichkeiten für diese Gruppen in Richtung Kreisverkehrsplatz verlegt (siehe Lageplan).

+++ Lesen Sie hier: Olpe: So soll das neue Brauhaus am Obersee aussehen +++

Das Angebot der kostenpflichtigen Mietparkplätze bleibt ebenfalls aufrechterhalten. Beschilderungen und Findlinge zeigen vor Ort die Parkflächen für die unterschiedlichen Nutzergruppen an. Im vorderen, Richtung Kreisverkehr gelegenen Bereich, sind die Mietparkplätze untergebracht, während sich im hinteren Bereich Richtung Biggesee die gebührenfreien Besucherparkplätze befinden.

Zur optimalen Ausnutzung des Parkraumpotenzials wird der städtische Baubetriebshof in der Zeit vom 21. bis 25. Juni Parkplatzbegrenzungen und Markierungen anbringen. Während dieser Umbaumaßnahmen kann es kurzfristig zu einer eingeschränkten Nutzung des Parkangebots kommen.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe