Das Bild vom Parkplatz Kurkölner Platz ist an einem Wochentag zur Mittagszeit entstanden.

Sperrung Olpe: Parkplatz Kurkölner Platz wird an zwei Tagen gesperrt

Olpe. Die Parkfläche auf dem Kurkölner Platz wird an zwei Tagen für einen gewissen Zeitraum gesperrt. Stadt Olpe bittet um Verständnis.

Aufgrund von erforderlichen Baumpflegemaßnahmen wird die Parkfläche auf dem Kurkölner Platz in Olpe am Donnerstag, 13. Oktober, und Freitag, 14. Oktober, in der Zeit von 7.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr gesperrt. Die Kreisstadt Olpe bittet alle Bürgerinnen und Bürger für die notwendigen Arbeiten und die dadurch entstehenden Einschränkungen um Verständnis.

