Olpe: Passanten entdecken eine Leiche im Biggesee

Feuerwehr Olpe und Rettungskräfte beim Einsatz am Obersee in Olpe.

Olpe. Eine Leiche entdeckten Spaziergänger am Mittwoch im Biggesee bei Olpe. Die Kripo ermittelt in alle Richtungen.

Passanten am Biggerandweg in Olpe haben am Mittwoch gegen 13 Uhr eine leblose Person im Biggesee entdeckt. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei bargen am Nachmittag dann den Körper aus dem Vorstaubecken bei Alperscheid. Laut Aussage von Polizei-Pressesprecher Thorsten Scheen soll es sich dabei um einen Mann zwischen 30 und 40 Jahren handeln. Die Kriminalpolizei nahm noch vor Ort eine erste Leichenschau vor.

+++ Lesen Sie auch: Junge Frau mit Drogen am Steuer erwischt +++

Derzeit gehen die Ermittlungen in alle Richtungen. Ob Suizid, tragischer Unfall oder Fremdverschulden – bisher gibt es noch keine Hinweise. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Bergung aus der Ferne. Einen Teil des Rundwegs hatte die Polizei mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe