Impressionen vom Schützenfest 2023 (Sonntag) in Olpe. Hier: Major Peter Liese (rechts).

Schützenverein Schützen in Olpe: Major Peter Liese braucht einen Nachfolger

Olpe. Peter Liese feierte letztmalig als Major das Olper Schützenfest mit. Das Marinemusikkorps verabschiedete ihn auf ganz besondere Weise.

Das diesjährige Olper Schützenfest ging in der Nacht zum Dienstag ungewöhnlich zu Ende: Anstatt mit der Nationalhymne, endete das Wegbringen des Schützenkönigs am Alten Pastorat mit dem Stück „Guten Abend, gute Nacht“, welches das Marinemusikkorps intonierte. Am Ende wurde eine Laterne ausgeblasen – eine ganz besondere Verabschiedungszeremonie der Marinemusik. Sie war bestimmt für den Vorsitzenden des Olper Schützenvereins, Peter Liese: Denn dieser hat bekanntgegeben, dass das diesjährige Schützenfest das letzte unter seiner Ägide war. Seine Zeit als Major geht zu Ende.

+++ Lesen Sie auch: Wo man übriggebliebene Biermarken einlöst +++

Im Rahmen der nächsten Buß- und Bettagssitzung werden die Olper Schützen einen neuen Major wählen. Damit endet eine elfjährige Ära, die 2012 mit der Wahl von Peter Liese als Nachfolger Paul Imhäusers begann. Davor hatte Liese bereits 17 Jahre lang dem Schützenvorstand angehört; 13 Jahre lang war er Mitglied der Baukommission sowie danach vier Jahre lang Hauptmann und damit Stellvertreter des Schützenmajors.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe