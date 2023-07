Olpe: Picknick-Konzert im Stadtpark mit bekannten Künstlern

Olpe. Im schönen Olper Stadtpark findet bald wieder ein Picknick-Konzert statt. Ein international bekannter Pianist ist dabei – und weitere Künstler.

„Freuen Sie sich auf den heimischen Komponist und Pianist Bernward Koch, der international bekannt ist. Seit vielen Jahren wird seine „Musik gegen Flugangst“ in zahlreichen Airlines rund um den Globus gespielt. 2016 wurde Koch als Jurymitglied beim wichtigsten US-Musikpreis Grammy aufgenommen“, kündigt Klarissa Hoffmann, Leiterin des Amtes Stadtmarketing und Kultur, das diesjährige Picknick-Konzert im Olper Stadtpark an. Das Open-Air-Konzert findet am Sonntag, 6. August, um 16 Uhr, statt.

+++ Lesen Sie hier: Pinke Glitzerwelt – „Barbie“ begeistert Kinobesucher in Olpe +++

Der heimische Komponist und Pianist Bernward Koch, der international bekannt ist. Foto: Sinan Muslu

Die natürliche Umgebung des wunderschön gelegenen Parks erinnert an ein natürliches Amphitheater, welches besonders dazu beiträgt, die Musik und Atmosphäre entspannt zu genießen. Bernward Koch präsentiert unter anderem Titel aus seinem aktuellem Album „Tree Tales“ und spielt rhythmisch-percussive Stücke.

+++ Lesen Sie hier: Picknickkonzert im Olper Stadtpark 2022 - Die schönsten Bilder +++

Neben Solodarbietungen am Piano begleitet ihn sein Bruder Christoph Koch an der 12-saitigen Gitarre sowie an den Percussion-Instrumenten. Bisher veröffentlichte Bernward Koch 15 Alben und sechs Singles, die insbesondere in den USA sowie weltweit erfolgreich sind. Zudem komponierte und produzierte der Brüner auch Musik für ein Forschungsprojekt des Els Instituts in Florida, welches darauf spezialisiert ist, autistischen Menschen zu helfen.

+++ Lesen Sie hier: Ruhestand erst mit 70 – Elmar Höniger aus Attendorn feiert seltenes Jubiläum +++

Bei dem Konzert im Olper Stadtpark wird es Premieren und auch musikalische Überraschungen geben, denn neben Koch’s Solodarbietungen am Piano können sich die Gäste auf zusätzliche Auftritte befreundeter Musikerinnen und Musiker freuen - hierunter auch Frau Schmitt, Profi-Violinistin aus Berlin, die schon mit vielen Bands auf deutschlandweiter Tournee war (u.a. mit Subway to Sally). Ebenfalls mit von der Partie ist Sebastian Meyer, Schlagzeuger und Percussionist. Er spielte bereits live im legendärem Rockpalast des WDR Köln. GEMINI, die Zwillinge Anselmo (Flöte/Gesang) und Jonathan (Gesang/Gitarre) Schmandt aus Schreibershof, begeistern seit Jahren mit einzigartigem Querflötenrock zwischen Folk, Rock und Jazz. ANDERS, mit Johannes Anders (Gesang, Gitarre), überzeugt mit seiner charismatischen Stimme mit deutschsprachigem Pop und internationalen Rockklassikern.

+++ Lesen Sie hier: Dreister EC-Karten-Dieb: Hoher Schaden in nur 100 Minuten +++

„Genießen Sie einen wunderschönen Nachmittag im Olper Stadtpark, bevor am Tag danach die Sommerferien schon wieder vorbei sind. Bringen Sie Ihre Picknickdecke, Essen, Getränke und vor allem gute Laune mit und lauschen Sie den Klängen von Bernward Koch & Friends. Der Eintritt ist frei“, so Klarissa Hoffmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe