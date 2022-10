Olpe: 87-Jähriger kracht gegen Baum und wird schwer verletzt

Olpe/Rother Stein. Ein 87-Jähriger aus Ennepetal wurde bei einem Unfall auf der K 18 schwer verletzt. Die Straße ist wieder befahrbar.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 zwischen Olpe-Fahlenscheid und Rother Stein ist am Samstagmorgen ein 87-jähriger Fahrer eines Subaru-Forester schwer verletzt worden. Der Mann aus Ennepetal war von Kruberg in Richtung Rother Stein gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache war er auf der geraden Straße von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter über den Randstreifen gefahren. Frontal stieß der Wagen gegen einen Baum und überschlug sich.

+++ Lesen Sie auch: Unbekannter zündet vier Autos in Attendorn und Plettenberg an +++

Zwei Ersthelfer, darunter ein Notarzt, leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Mit der Folge, dass gegen 10.12 Uhr der Alarm für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst wurden. Nach ersten Informationen hieß es, dass der Fahrer noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei. Als die Kräfte der Feuerwehr Oberveischede und Olpe an der Unfallstelle eintrafen, befand sich der Fahrer noch in dem Fahrzeug, hing kopfüber in seinem Gurt und war ansprechbar, wie Sprecher von Feuerwehr und Polizei erklärten.

Der Pkw liegt nach dem Zusammenprall mit dem Baum auf dem Dach. Foto: Kai Osthoff

Zur patientenschonenden Rettung wurde die Fahrertür mit hydraulischem Gerät entfernt. Somit konnte der Autofahrer durch die gemeinsame Aktion von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geholt werden. Nach ersten Informationen wurde der Mann von der Polizei als „schwerverletzt“ eingestuft. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gefahren.

+++ Auch interessant: Vorsicht: Bakterien im Trinkwasser im Rahrbach- und Olpetal +++

Neben der Rettungsaktion entfernte die Feuerwehr parallel noch den Baum, der nach der Kollision teilweise umgestürzt und auf die Fahrbahn gefallen war. Der Unfallwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach der Bergung und der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Kreisstraße gegen 11.55 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe