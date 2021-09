Ein Streifenwagen der Polizei steht auf dem Hof des Betriebsgeländes. In einer Lagerhalle fanden die Beamten eine Hanfplantage.

Blaulicht Olpe: Polizei findet größere Hanfplantage in Lagerhalle

Olpe. Einen nicht alltäglichen Fund macht die Polizei in Olpe. In einer Lagerhalle wachsen Hanfpflanzen im größeren Ausmaß.

Die Polizei hat am Dienstagnachmitag in Olpe eine größere Hanfplantage in der Lagerhalle einer ehemaligen Firma gefunden. Laut Zeugen waren die Ermittler mit zwei Streifenwagen und zivilen Beamten vor Ort und haben den „Tatort“ gesichert.

Weitere Informationen über den Drogenfund und wer die Plantage angelegt hatte, gibt es noch nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich aus ermittlungstaktischen Gründen zurück. Die Ermittlungen dauern an.

