Olpe: Polizei räumt Hanf-Plantage aus – Verdächtige in Haft

Polizisten entsorgen die Marihuana-Pflanzen, die in einer Lagerhalle in Olpe angebaut worden sind.

Olpe. Die Polizei hat am Freitag die Cannabis-Plantage entsorgt, die in einer Fabrikhalle in Olpe angelegt wurde. Zwei Verdächtige sitzen in Haft.

Am Freitag hat die Polizei die Cannabisplantage in einer Lagerhalle auf einem ehemaligen Firmengelände in Olpe entsorgt, die sie nach einem Hinweis am Dienstag entdeckt hatte. Ein Energieversorger hatte den entscheidenden Hinweis gegeben. Daraufhin hatte die Polizei die Adresse unweit der Olper Innenstadt aufgesucht. Dort fanden sie in der langen Halle mehrere hundert Marihuanapflanzen. Die Halle war zu einer professionellen Cannabisplantage ausgebaut worden.

Von außen war für niemanden ersichtlich, was sich – wahrscheinlich schon länger – im Inneren der Lagerhalle abgespielt haben muss. Denn in dieser Größenordnung dürfte die Installation der Anlage nicht mal eben so errichtet worden sein. Noch am Dienstag hatte die Polizei einen 26-Jährigen sowie einen 31-Jährigen Mann vor Ort festnehmen können. Am Donnerstag kamen beide in Untersuchungshaft.

Da die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft immer noch auf Hochtouren laufen, gibt die Polizei noch keine weiteren Informationen bekannt. Was jedoch zum Wert der mehreren hundert Marihuanapflanzen gesagt werden kann, ist, dass der Straßenpreis der sichergestellten Ware im sechsstelligen Bereich liegt.

