Olpe: Polizei sucht Besitzer: Kupfergestelle gefunden

Olpe. Unbekannte hatten Kupferkessel und Wertgegenstände aus Kupfer entwenden. Nun ist etwas davon aufgetaucht – und die Polizei sucht den Besitzer.

Am Dienstag, 09.11.2021 (10 Uhr) hat die Polizei eine Meldung erhalten, dass vier Schmiedegestelle in der „Rüblinghauser Drift“ aufgefunden wurden. Zuvor hatte eine Meldung der Polizei darauf hingewiesen, dass Unbekannte in Olpe und Attendorn mehrfach Kupferkessel oder Wertgegenstände aus Kupfer entwendet hätten. Aufgrund der Mitteilung wurde der Finder der Schmiedegestelle aufmerksam und meldete den Fund der Polizei.

An der Fassung grüne Anhaftungen

Die Gestelle sind höchstwahrscheinlich für Blumenkästen gedacht und haben an der Fassung grüne Anhaftungen, welche durch das Tragen von einem kupferhaltigen Gefäß und der einhergehenden Witterungseinflüssen entstanden sein könnten.

Zeugen, die Hinweise auf die Besitzer:innen oder Täter:innen geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

