Die Polizei Olpe sucht Zeugen: Am Samstag kam es an gleich zwei Stellen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Blaulicht Olpe: Polizei sucht Hinweise in Verkehrsunfallflucht-Fällen

Olpe. In Olpe wurde am Samstag gleich zweimal eine Unfallflucht begangen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise.

In Olpe kam es am Samstag (24. April) gleich zweimal zu einer Verkehrsunfallflucht: einmal auf der Brabeckstraße und einmal „Am Markt“ / Einmündung Frankfurter Straße. Das teilt die Polizei Olpe mit. Sie bittet in beiden Fällen um Hinweise.

Olpe: Verkehrsunfallflucht auf der Brabeckstraße

Die Verkehrsunfallflucht auf der Brabeckstraße in Olpe ereignete sich am Samstag gegen 14.55 Uhr. Hier befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Straße in Richtung Stachelauer Weg. Nach eigenen Angaben fuhr vor ihm ein silberner VW Passat mit Olper Kennzeichen. Dieser machte nach Zeugenaussage plötzlich eine „Vollbremsung“. Als er wieder anfahren wollte, rollte der VW zurück und geriet mit seiner Anhängerkupplung gegen das vordere Kennzeichen des Geschädigten.

Der 23-Jährige folgte dem Passat bis der Fahrer auf einem Parkplatz anhielt und sprach ihn auf den entstandenen Schaden an. Der Verursacher begleitete daraufhin den Geschädigten zu seiner Wohnanschrift, begutachtete das Kennzeichen, erkannte aber keinen Schaden und fuhr dann davon. Der Geschädigte meldete daraufhin den Unfall der Polizei. An dem Pkw entstand Schaden an dem Kennzeichenblech.

Der 23-Jährige beschrieb den Passat-Fahrer folgendermaßen:

männlich

ca. 20 bis 25 Jahre alt

ca. 170 cm groß, schlank

südländisches Aussehen mit dunklen Haaren und Vollbart

Sprache: gebrochenes Deutsch

Bekleidung: Jeanshose, die an den Knien zerrissen war; schwarze Jacke; schwarze Schuhe mit roten Punkten

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Passat mit OE-Kennzeichenkennung, vermutlich mit den Buchstaben „DD“, handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761-9269-0 entgegen.

Olpe: Polizei sucht dunklen PKW nach Unfallflucht „Am Markt“ / Frankfurter Straße

Eine Zeugin meldete am Samstag der Polizei darüber hinaus eine Unfallflucht „Am Markt“ / Einmündung Frankfurter Straße. Nach ihren Angaben sei eine Person gegen 10.05 Uhr beim Abbiegen in die Straße „Am Markt“ gegen einen Poller gefahren und habe sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt.

Zum Zeitpunkt der Kollision hätten sich mehrere Personen auf dem Markplatz aufgehalten und den Unfall wahrgenommen. Der dunkle PKW müsste, nach der Darstellung der Zeugin, an der Beifahrerseite beschädigt sein. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 02761-9269-0 mit der Polizei in Olpe in Verbindung zu setzen.